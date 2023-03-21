Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори президента в Туреччині: чи братиме участь Ердоган

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибори президента в Туреччині: чи братиме участь Ердоган
фото з відкритих джерел

31 березня буде опублікований остаточний список кандидатів у президенти та розпочнеться передвиборча кампанія

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган офіційно висунутий кандидатом на пост глави держави. Президентські вибори у країні заплановані на 14 травня цього року. Про це повідомляє «Анадолу».

«Єдиний кандидат від «Республіканського альянсу» Реджеп Тайіп Ердоган офіційно висунутий кандидатом у президенти на виборах 14 травня, відповідна заява була подана до Вищої виборчої ради (ВІС, YSK) з боку представників правлячої партії справедливості та розвитку та партії націоналістичного руху (MHP)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заява про висунення Ердогана була подана керівником відділу з питань виборів правлячої партії Алі Іхсаном Явузом та очільником відділу з питань виборів у партії MHP Феті Йилдизом.

Очікується, що 31 березня буде опублікований остаточний список кандидатів у президенти та розпочнеться передвиборча кампанія.

Раніше повідомлялося, що в Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах.

До слова, нещодавно Ердоган натякнув, що ухвалив рішення щодо вступу однієї країни до НАТО.

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі думки у психопатів заточені тільки на агресію, на те, як на когось напасти, пограбувати, щось захопити
Російські пропагандисти хочуть розпочати війну з Туреччиною
19 березня, 17:41
Ердоган натякнув, що ухвалив рішення щодо вступу однієї країни до НАТО
Ердоган натякнув, що ухвалив рішення щодо вступу однієї країни до НАТО
16 березня, 05:06
Семен Багдасаров зробив скандальну заяву
Депутат Держдуми закликав Росію до окупації Туреччини
18 березня, 13:13

Політика

Вибори президента в Туреччині: чи братиме участь Ердоган
Вибори президента в Туреччині: чи братиме участь Ердоган
В Україну приїхав прем’єр Кісіда: Росія підняла авіацію у небо над Японським морем
В Україну приїхав прем’єр Кісіда: Росія підняла авіацію у небо над Японським морем
Сі Цзіньпін прибув до Кремля на зустріч із Путіним (відео)
Сі Цзіньпін прибув до Кремля на зустріч із Путіним (відео)
Експосол США зробив пропозицію російським бізнесменам. Кремль заметушився
Експосол США зробив пропозицію російським бізнесменам. Кремль заметушився
«Навіть країни СНД тепер небезпечні для Путіна». Чиновники бояться за долю диктатора
«Навіть країни СНД тепер небезпечні для Путіна». Чиновники бояться за долю диктатора
У Франції жителі країни влаштували жорсткі протести проти реформи уряду (відео)
У Франції жителі країни влаштували жорсткі протести проти реформи уряду (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Скандал через вірусне відео з Івано-Франківська: дівчинку зі скакалкою засудив її навчальний заклад
42K
Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
21K
У Криму вибухи та стрілянина
18K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
14K
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
13K
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Сьогодні, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту