Вибори президента в Туреччині: чи братиме участь Ердоган
31 березня буде опублікований остаточний список кандидатів у президенти та розпочнеться передвиборча кампанія
Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган офіційно висунутий кандидатом на пост глави держави. Президентські вибори у країні заплановані на 14 травня цього року. Про це повідомляє «Анадолу».
«Єдиний кандидат від «Республіканського альянсу» Реджеп Тайіп Ердоган офіційно висунутий кандидатом у президенти на виборах 14 травня, відповідна заява була подана до Вищої виборчої ради (ВІС, YSK) з боку представників правлячої партії справедливості та розвитку та партії націоналістичного руху (MHP)», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заява про висунення Ердогана була подана керівником відділу з питань виборів правлячої партії Алі Іхсаном Явузом та очільником відділу з питань виборів у партії MHP Феті Йилдизом.
Очікується, що 31 березня буде опублікований остаточний список кандидатів у президенти та розпочнеться передвиборча кампанія.
Раніше повідомлялося, що в Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах.
До слова, нещодавно Ердоган натякнув, що ухвалив рішення щодо вступу однієї країни до НАТО.
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