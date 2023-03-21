Вибори президента в Туреччині: чи братиме участь Ердоган

31 березня буде опублікований остаточний список кандидатів у президенти та розпочнеться передвиборча кампанія

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган офіційно висунутий кандидатом на пост глави держави. Президентські вибори у країні заплановані на 14 травня цього року. Про це повідомляє «Анадолу».

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«Єдиний кандидат від «Республіканського альянсу» Реджеп Тайіп Ердоган офіційно висунутий кандидатом у президенти на виборах 14 травня, відповідна заява була подана до Вищої виборчої ради (ВІС, YSK) з боку представників правлячої партії справедливості та розвитку та партії націоналістичного руху (MHP)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заява про висунення Ердогана була подана керівником відділу з питань виборів правлячої партії Алі Іхсаном Явузом та очільником відділу з питань виборів у партії MHP Феті Йилдизом.

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Очікується, що 31 березня буде опублікований остаточний список кандидатів у президенти та розпочнеться передвиборча кампанія.

Раніше повідомлялося, що в Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах.

До слова, нещодавно Ердоган натякнув, що ухвалив рішення щодо вступу однієї країни до НАТО.