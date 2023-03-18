Депутат Держдуми закликав Росію до окупації Туреччини

Російські пропагандисти пропонують Кремлю анексувати Константинополь

У російських пропагандистів чергове загострення – хочуть анексувати вже Константинополь у Туреччині, поки країна ослаблена кризою. Про це заявив депутат Держдуми РФ, директор Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії Семен Багдасаров в ефірі телеканалу Соловйов Live.

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Депутат закликав Кремль скористатися плачевним становищем Туреччини, де через землетрус величезна кількість жертв і руйнувань. Обґрунтування агресії у Багдасарова те саме, що й щодо України: нібито історична приналежність Росії турецьких територій.

«Туреччина зараз перебуває у скрутному становищі. Давайте скористаємося! Виженемо її із Середньої Азії, розколемо її вплив в Україні, виженемо її з Південного Кавказу, піднімемо певні сили в Туреччині та повернемо до складу нашої держави те, що історично належить нам, – Константинополь. Над храмом святої Софії спорудимо хрест... Може, годі? Повернемо собі!» – заявив Багдасаров.

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Нагадаємо, що сьогодні окупанти святкують «день возз'єднання Криму з Росією».

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Повідомлялося, що диктатор Володимир Путін може 18 березня відвідати окупований український Крим – він візьме участь у заходах на «річницю возз’єднання» півострова з Росією.