Ердоган натякнув, що ухвалив рішення щодо вступу однієї країни до НАТО

У Анкарі досі думають над ратифікацією вступу Фінляндії і Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, говорячи про можливий вступ Фінляндії до НАТО, заявив, що Анкара дотримується існуючої процедури щодо вступу нових країн до НАТО. Про це пише турецьке видання Sabah.

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Президент Реджеп Таїп Ердоган у своїй заяві після засідання Кабміну торкнувся членства Фінляндії в НАТО.

«Ми зустрінемося з президентом Фінляндії і виконаємо обіцянку», – сказав Ердоган.

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Разом із тим, стало відомо, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо у четвер і п’ятницю здійснить робочий візит до Туреччини, головною темою буде схвалення Анкарою вступу Фінляндії та Швеції у НАТО. Про це повідомляє видання Yle.

Разом з президентом до Туреччини вирушить міністр закордонних справ Пекка Хаавісто. На початку візиту, у четвер, вони вирушать у регіони на південному сході країни, що постраждали від сильних землетрусів 6 лютого.

Зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом запланована на п’ятницю. Під час неї обговорять допомогу для відновлення постраждалих регіонів, геополітичну ситуацію та ситуацію з ратифікацією вступу Фінляндії і Швеції в НАТО. Крім того, сторони обговорять відносин між Туреччиною та Європейським Союзом та актуальні питання тристороннього меморандуму, підписаного на полях Мадридського саміту НАТО.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше публічно назвав умову, за якої буде схвалено меморандум про входження Швеції в НАТО.Ердоган заявив, що Швеція повинна видати Туреччині 130 терористів.

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