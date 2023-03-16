Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган натякнув, що ухвалив рішення щодо вступу однієї країни до НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган натякнув, що ухвалив рішення щодо вступу однієї країни до НАТО
фото:www.sabah.com.tr

У Анкарі досі думають над ратифікацією вступу Фінляндії і Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, говорячи про можливий вступ Фінляндії до НАТО, заявив, що Анкара дотримується існуючої процедури щодо вступу нових країн до НАТО. Про це  пише турецьке видання Sabah

Президент Реджеп Таїп Ердоган у своїй заяві після засідання Кабміну торкнувся членства Фінляндії в НАТО.

«Ми зустрінемося з президентом Фінляндії і виконаємо обіцянку», – сказав Ердоган. 

Разом із тим, стало відомо, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо у четвер і п’ятницю здійснить робочий візит до Туреччини, головною темою буде схвалення Анкарою вступу Фінляндії та Швеції у НАТО.  Про це повідомляє видання  Yle.

Разом з президентом до Туреччини вирушить міністр закордонних справ Пекка Хаавісто. На початку візиту, у четвер, вони вирушать у регіони на південному сході країни, що постраждали від сильних землетрусів 6 лютого. 

Зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом запланована на п’ятницю. Під час неї обговорять допомогу для відновлення постраждалих регіонів, геополітичну ситуацію та ситуацію з ратифікацією вступу Фінляндії і Швеції в НАТО. Крім того, сторони обговорять відносин між Туреччиною та Європейським Союзом та актуальні питання тристороннього меморандуму, підписаного на полях Мадридського саміту НАТО.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше публічно назвав умову, за якої буде схвалено меморандум про входження Швеції в НАТО.Ердоган заявив, що Швеція повинна видати Туреччині 130 терористів.

Читайте також: 

Кількість жертв від селевих потоків у Туреччині зросла. Шокуючі кадри затоплених міст (фото)

Теги: Швеція міністр Меморандум Анкара президент Реджеп Таїп Ердоган Фінляндія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матеуш Моравецький
Польща повідомила, навіщо їй найбільша армія в Європі
13 березня, 01:21
Приднестровье
Молдова и Приднестровье находятся в опасности. Что задумала Россия
10 березня, 20:51
Уряд анонсував зведення фортифікаційних споруд в окремих областях
Уряд анонсував зведення фортифікаційних споруд в окремих областях
10 березня, 16:06
у Єврокомісії вирішуватимуть подальшу долю «Північного потоку-2»
Названо країну, яка може націоналізувати «Північний потік-2»
1 березня, 17:44
Зеленський: Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним
Зеленський: Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним
24 лютого, 19:16
Орбан: «Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією»
Продовження санкцій ЄС проти Росії: Орбан виступив з новими погрозами
22 лютого, 16:55
Скріншот відео
Блогер дотепно переозвучив Байдена на зустрічі з українськими політиками (відео)
21 лютого, 21:33
За словами Подоляка, Україна здатна витримати і знищити найбільш боєздатні російські підрозділи
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
21 лютого, 10:43
Скабєєва безпорадно констатувала, що росіяни не змогли зірвати візит Байдена до Києва
«Можно было угрохать Байдена». На РашаТБ істерика через візит президента США до Києва
20 лютого, 14:24

Політика

Ердоган натякнув, що ухвалив рішення щодо вступу однієї країни до НАТО
Ердоган натякнув, що ухвалив рішення щодо вступу однієї країни до НАТО
Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ
Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ
Глава Пентагону зателефонував Шойгу: що відомо про розмову та її причину
Глава Пентагону зателефонував Шойгу: що відомо про розмову та її причину
США відреагували на рішення Зеленського й надалі утримувати Бахмут
США відреагували на рішення Зеленського й надалі утримувати Бахмут
Тільки уточнити: росіяни похвалились цікавими повістками з військкоматів (фото)
Тільки уточнити: росіяни похвалились цікавими повістками з військкоматів (фото)
Кремль планував замах на міністра оборони Італії за $15 млн: закордонні ЗМІ назвали замовника
Кремль планував замах на міністра оборони Італії за $15 млн: закордонні ЗМІ назвали замовника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
22K
Найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври (відео)
21K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
21K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
21K
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
20K
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута

Новини

Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Сьогодні, 04:33
Канада озброює Україну: Києву передадуть нові Leopard 2, снаряди та гаубиці
Вчора, 23:14
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
Вчора, 22:24
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Вчора, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Вчора, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Вчора, 06:07

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту