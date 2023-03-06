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У Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах: що про нього відомо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах: що про нього відомо
Кемаль Киличдароглу – турецький політичний діяч, лідер Республіканської народної партії з травня 2010 року

Турецька опозиція об’єдналася проти Ердогана і висунула свого кандидата на вибори президента

Керівник Народно-республіканської партії Туреччини Кемаль Киличдароглу стане єдиним кандидатом від турецької опозиції на майбутніх травневих виборах. Рішення з цього питання було ухвалено у ці хвилини.

Турецька опозиція ухвалила рішення про висунення голови Народно-республіканської партії Кемаля Киличдароглу як кандидата на пост президента Туреччини на виборах, які відбудуться у травні, повідомляють турецькі ЗМІ. «Народний альянс» (коаліція із шести опозиційних партій) оберрали кандидата сьогодні після 4,5 годин активних перемовин та узгоджень. 

«У присутності всіх вас я хотів би подякувати нашим шановним президентам від усього серця, одному за іншим. Юнус Емре каже, що якщо ми поділимося, ми будемо ситі, якщо розділимо, ми загинемо. Наші найбільші зусилля — привести Туреччину до мирних днів. Ми, як «Народний альянс», керуватимемо Туреччиною в консультаціях. Про дорожню карту переходу до зміцненої парламентської системи. Ми дійшли згоди. Укладено 11 статей. Президенти інших партій будуть бути віце-президентами», – сказав він.

Ще раніше  опозиційний альянс пообіцяв відновити парламентську демократію в Туреччині, якщо вони переможуть Ердогана, скасувавши запроваджену ним президентську систему. Опоненти кажуть, що система, яка була мінімально схвалена на референдумі 2017 року і встановлена після виборів у 2018 році, перетворилася на «одноосібне правління» без системи стримувань і противаг.

Нагадаємо, Мераль Акшенер, голова «Хорошої партії», вийшла з коаліції після того, як єдиним кандидатом висунули Кемаля Киличдароглу, який дуже-дуже-дуже хотів потягатися з Ердоганом на виборах, бо амбіції та спосіб старіючого лідера партії, що слабшає, самоствердитися в історичному поєдинку.

Акшенер хотіла висунути молодших і перспективніших. У її лідерах були або мер Стамбула Екрем Імамоглу, або мер Анкари Мансур Яваш. Але обидва висловили підтримку Киличдароглу, і не стали переходити йому та його амбіціям дорогу.

Що відомо про кандидата?

Кемаль Киличдароглу – турецький політичний діяч, лідер Республіканської народної партії з травня 2010 року, депутат парламенту Туреччини з 2002 року.

Раніше опозиційний блок залишила голова опозиційної партії Мерал Акшенер. За її словами, «Народний альянс» не турбують інтереси народу. Суперечки всередині опозиції спалахнули після того, як висунення Киличдароглу підтримали п'ять партій. Акнешер хотіла повернутися до блоку у разі прийняття лідером СНД кандидатур глав Стамбула та Анкари. 

Водночас цілком зрозуміло чому саме 74-річний Кемаль Киличдароглу став єдиним кандидатом від опозиції, а не молоді політики. Експерти з турецької  політики вважають, що суті, він обрав себе сам. Киличдароглу є керівником найбільшої опозиційної партії і користуючись тим, що Національно-республіканська партія – основна сила у виборчому блоці, він продавив свою кандидатуру. До того ж він уже брав двічі участь у президенських перегонах, але зазнавав поразки. 

Кандидатура Киличдароглу не найміцніша з урахуванням того, що найбільш перспективними були мери Анкари та Стамбула – вони цілком могли претендувати на президентську посаду, але витіснені амбіціями Киличдароглу. Відповідно, дещо знизилися шанси опозиції виграти вибори після цього. 
  
Загалом політологи стверджують, що перемонгти Кемалю Киличдароглу  можуть його владні амбіції, які він не залишає, незважаючи на безуспішність десятиліть політичної боротьби, але вони вже мало кому цікаві. У нього чимало слабких місць які не до душі електорату, приміром він представляє етноконфесійну меншість алевітів, що теж важливо для виборців, і можу зіграти не на користь кандидата у цих виборах. 

Нагадаємо, цьогорічні вибори президента й парламенту Туреччини мали відбутися в червні, але влада перенесла їх на травень, пояснивши рішення тим, що червень збігатиметься з літніми і релігійними святами.

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Теги: Туреччина коаліція Опозиційний блок вибори депутат партії опозиція влада

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