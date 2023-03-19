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Денис Казанський Журналіст

Російські пропагандисти хочуть розпочати війну з Туреччиною

glavcom.ua
Всі думки у психопатів заточені тільки на агресію, на те, як на когось напасти, пограбувати, щось захопити

Z-божевільня просто патологічно ненавидить усіх довкола

Російські пропагандисти закликають розпочати війну з Туреччиною, доки вона ослаблена через руйнівний землетрус. Раніше боялися навіть косо глянути в той бік, розуміючи, що турецька армія ганебне фанерне недовійсько Шойгу просто розмаже. А тепер, коли у турків біда, пожвавилися, і мріють про те, як би підленько вдарити нишком.

Давно зрозуміло, що річ не в Україні. Z-божевільня просто патологічно ненавидить усіх довкола. Всі думки у психопатів заточені тільки на агресію, на те, як на когось напасти, пограбувати, щось захопити. Вони так влаштовані.

Очевидно, весь цивілізований світ це вже зрозумів, тому й вирішили виписати ордер на арешт верховного канібала. Схоже, це гніздо небезпечних психів вирішено все ж таки розганяти.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина росія війна

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Денис Казанський

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