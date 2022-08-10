Відома компанія з виробництва корму для тварин зупиняє роботу в РФ

Виробник Friskies та Gourmet зупинив продаж кормів для домашніх тварин у Росії. Компанія Purina повідомила, що причиною стали логістичні труднощі із постачанням сировини, пишуть росЗМІ.

Крім Friskies та Gourmet зупинено продаж кормів Cat Chow, Dog Chow та Darling Dog. Марки Purina One, Purina One Dog, Felix та Proplan поки що залишаються на російському ринку.

Нагадаємо, виробник популярного чаю вирішив піти з російського ринку.

Крім того днями Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців санкції проти Росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України.

Також стало відомо, що один із найбільших у світі виробників упаковок для харчової продукції йде з ринку країни-агресорки.