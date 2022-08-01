Виробник популярного чаю вирішив піти з російського ринку

Ekaterra припинить виробництво чаю у Росії до кінця 2022 року

Компанія Ekaterra має намір припинити виробництво у Росії чаю марок Lipton, Saito і Brooke Bond

Міжнародна чайна компанія Ekaterra йде з Росії «через поточне операційне середовище». Про це повідомляється в у пресрелізі компанії.

Як зазначається у повідомленні, Ekaterra має намір припинити виробництво чаю марок Lipton, Saito і Brooke Bond в Росії до кінця 2022 року, незабаром після цього припиняться і продаж.

У компанії пояснили, що таке рішення ухвалене, оскільки поточна ситуація не дозволяє стабільно розвивати свій бізнес у Росії.

За інформацією російських ЗМІ, співробітникам заводу в Петербурзі оголосили, що підприємство ліквідують, а персонал скоротять.

Ekaterra – один із найбільших світових виробників чаю. У портфелі компанії знаходяться 34 бренди, у тому числі PG tips, Pukka, T2, TAZO та Lipton. На початку 2022 року компанія Unliver, яка володіла Ekaterra, завершила продаж свого чайного підрозділу фонду CVC Capital Partners VIII. Сума операції склала 4,5 млрд євро.

Як відомо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Це стало приводом для багатьох міжнародних компаній призупинити діяльність або й взагалі піти з ринку країни-агресора. Сотні корпорацій покинули російський ринок збуту та довели, що вони – соціально відповідальний бізнес, який засуджує загарбницькі дії РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що німецька компанія DHL, яка є світовим лідером у галузі експрес-доставки вантажів та документів, припиняє свою діяльність всередині РФ. У компанії заявили, що вже з 1 вересня DHL припинить надавати всі внутрішні транспортні послуги перевезення в Росії.

Також стало відомо, що один із найбільших у світі виробників упаковок для харчової продукції йде з ринку країни-агресорки. Шведсько-швейцарська корпорація Tetra Pak, яка є одним із найбільших світових виробників пакувальних матеріалів для харчової продукції, оголосила про повне виведення свого бізнесу з РФ.

Окрім того, один з найбільших тютюнових виробників Philip Morris International – виробник популярних марок сигарет L&M та Marlboro та бездимних систем нагрівання тютюну Iqos – вирішив піти з російського ринку до кінця 2022 року.