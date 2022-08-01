Виробник популярного чаю вирішив піти з російського ринку
Компанія Ekaterra має намір припинити виробництво у Росії чаю марок Lipton, Saito і Brooke Bond
Міжнародна чайна компанія Ekaterra йде з Росії «через поточне операційне середовище». Про це повідомляється в у пресрелізі компанії.
Як зазначається у повідомленні, Ekaterra має намір припинити виробництво чаю марок Lipton, Saito і Brooke Bond в Росії до кінця 2022 року, незабаром після цього припиняться і продаж.
У компанії пояснили, що таке рішення ухвалене, оскільки поточна ситуація не дозволяє стабільно розвивати свій бізнес у Росії.
За інформацією російських ЗМІ, співробітникам заводу в Петербурзі оголосили, що підприємство ліквідують, а персонал скоротять.
Як відомо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Це стало приводом для багатьох міжнародних компаній призупинити діяльність або й взагалі піти з ринку країни-агресора. Сотні корпорацій покинули російський ринок збуту та довели, що вони – соціально відповідальний бізнес, який засуджує загарбницькі дії РФ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що німецька компанія DHL, яка є світовим лідером у галузі експрес-доставки вантажів та документів, припиняє свою діяльність всередині РФ. У компанії заявили, що вже з 1 вересня DHL припинить надавати всі внутрішні транспортні послуги перевезення в Росії.
Також стало відомо, що один із найбільших у світі виробників упаковок для харчової продукції йде з ринку країни-агресорки. Шведсько-швейцарська корпорація Tetra Pak, яка є одним із найбільших світових виробників пакувальних матеріалів для харчової продукції, оголосила про повне виведення свого бізнесу з РФ.
Окрім того, один з найбільших тютюнових виробників Philip Morris International – виробник популярних марок сигарет L&M та Marlboro та бездимних систем нагрівання тютюну Iqos – вирішив піти з російського ринку до кінця 2022 року.
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