ЄС продовжив санкції проти РФ

Уперше секторальні економічні санкції проти Росії були запроваджені Євросоюзом 31 липня 2014 року

Обмеження діятимуть ще пів року

Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців санкції проти Росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України. Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Російської Федерації», – йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що наразі ці санкції складаються з широкого спектра галузевих заходів, включаючи обмеження на фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Як повідомлялося, вперше секторальні економічні санкції проти Росії були запроваджені Євросоюзом 31 липня 2014 року у відповідь на дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року та у березні 2015 року.

Ці заходи включають обмеження доступу російських банків та компаній на ринки капіталів ЄС, забороняють фінансову допомогу російським фінансовим інституціям. Санкції також забороняють прямі та непрямі імпорт, експорт або передання всіх оборонних матеріалів, встановлюють заборону на постачання в Росію товарів подвійного призначення, що можуть бути використані з військовою метою.

Санкції також обмежують доступ РФ до певних чутливих технологій, що можуть використовуватися в енергетичному секторі, зокрема, у розвідці нафти та її видобутку.

Крім економічних санкцій ЄС застосовує проти Росії інші обмежувальні заходи: дипломатичні заходи, індивідуальні санкції, включаючи заборону на подорожі та заморожування рахунків, а також цілеспрямовані економічні заходи, що застосовуються проти економічних суб’єктів у окупованих Криму та Севастополі.

До слова, днями ЄС зняв обмеження на нафтові угоди Росії з третіми країнами. Обмеження зняли через побоювання, що Китай та Індія купували б нафту через дрібних приватних трейдерів.

Крім того, 21 липня ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії.

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