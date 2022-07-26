Tetra Pak покидає ринок РФ

Раніше компанія призупинила всі нові інвестиції та проєкти в Росії

Один із найбільших у світі виробників упаковок для харчової продукції йде з ринку країни-агресорки

Шведсько-швейцарська корпорація Tetra Pak, яка є одним із найбільших світових виробників пакувальних матеріалів для харчової продукції, оголосила про повне виведення свого бізнесу з РФ. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Компанія Tetra Pak сьогодні оголосила про припинення діяльності, що залишилася в Росії. Це пов’язано з кумулятивним впливом обмежень на експорт до Росії, що призводить до нестабільності ланцюжка поставок, у результаті чого у компанії не залишається іншого виходу, окрім як залишити країну», – заявили у компанії.

Раніше компанія Tetara Pak вже вирішила призупинити всі нові інвестиції та проєкти в Росії, обмеживши діяльність лише підтримкою продуктів першої необхідності для клієнтів.

Зазначається, що Tetra Pak досягла угоди про передачу свого російського бізнесу місцевому менеджменту, після передачі прав власності нова компанія працюватиме як незалежна юридична особа під іншою назвою, не будучи афілійованою з Tetra Pak.

Tetra Pak залишає російський ринок після 62 років роботи.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення сотні компаній оголосили про припинення роботи в РФ і вихід зі спільних проєктів.

Нещодавно найбільший порт Європи припинив контейнерні перевезення до РФ.

Також повідомлялося, що росіяни лишаться без популярних марок цигарок.

Крім того, машинобудівний гігант ABB йде з російського ринку.

Читайте також: