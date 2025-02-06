Відомий радянський актор потрапив до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Як член партії «Единая Россия» актор підтримує загарбницьку геополітику РФ «збирання земель російських»

Національна рада внесла радянського та російського актора Юрія Чернова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Підставою стала активна публічна антиукраїнська діяльність актора та висловлювання.

За результатами проведеного моніторингу та дослідження матеріалів медіа й соціальних мереж із відкритих джерел медіарегулятор виявив, що Чернов провадить публічну пропагандистську антиукраїнську діяльність, спрямовану на виправдання й розпалювання російської агресії проти України, ворожнечі та ненависті проти нашого народу, а також інші дії, які загрожують національній та міжнародній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету й незалежності нашої держави.

Чернов публічно ображав і засуджував українських та іноземних акторів із проукраїнською позицією, тим самим розпалюючи ворожнечу й ненависть до представників української культури.

У часи СРСР знімався у таких фільмах як «Іван Васильович змінює професію», «Пригоди Електроніка», «Біле сонце пустелі». колаж: webportal.nrada.gov.ua

Як член всеросійської політичної партії «Единая Россия» актор підтримує загарбницьку геополітику РФ «збирання земель російських».

Окрім того, Чернов неодноразово незаконно відвідував тимчасово окупований Крим і брав участь у культурно-пропагандистських заходах окупаційної влади держави-агресорки.

Чернов Юрій Миколайович (24.04.1949 р.н.) є радянським і російським актором театру та кіно, педагогом, видавцем, народним артистом РФ, заслуженим діячем мистецтв РФ, членом правлячої партії «Единая Россия». Знявся в російському пропагандистському художньому фільмі «Крым», створеному за ініціативи тодішнього міністра оборони РФ Шойгу за підтримки адміністрації російського президента та інших силових структур РФ. Стрічка виправдовує тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також засуджує події Революції гідності 2013-2014 рр. в Україні.

Нагадаємо, російський письменник, поет та пропагандист Олександр Пелевін поповнив перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Рішення ухвалилаНаціональна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Письменник публічно підтримує агресію РФ проти України та окупацію українських територій, а також заперечує і ставить під сумнів суверенітет або територіальну цілісність нашої держави.