Нова театральна інтрига у столиці. Колишній худрук театру Франка пішов до конкурентів

Режисер Дмитро Богомазов і його студенти у виставі «Тату троянди»

Дмитро Богомазов, який минулого року втратив у театрі Франка посаду художнього керівника, почав співпрацювати з Театром Лесі Українки

Богомазов підготував постановку відомої п’єси американського драматурга Теннессі Вільямса «Тату троянди». У виставі задіяні студенти Дмитра Богомазова та Андрія Самініна, які є педагогами акторського курсу. Свою роботу вони представлять на Новій сцені Театру імені Лесі Українки 1 лютого. На передпоказі вистави побував «Главком».

Головна інтрига події у тому, що і Богомазов, і Самінін працюють у столичному Театрі Франка. Минулого року там стався кадровий переворот. Богомазова усунули з позиції художнього керівника і перевели на посаду рядового режисера-постановника. А посаду художнього керівника сумістили з посадою Генерального директора, яку обійняв актор і ексміністр культури Євген Нищук. «Главком» детально про це писав тут: «Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист».

«Тату троянди» – вже друга прем’єрна вистава театру Лесі Українки за п’єсою американського драматурга у 2025 році. Про виставу «Трамвай «Жадання» «Главком», яка була представлена минулого тижня, «Главком» писав тут.

Сюжет постановки, за яку взявся Богомазов зі своїми студентами, такий: удова сицилійського мафіозі Розаріо Серафіна горює за своїм померлим чоловіком, зачинившись від світу. Попри те, що навколо вирують плітки про любовні походеньки «вірного», Серафіна впевнено говорить про щире кохання і не бажає чути про коханку покійного. У своєму горі мати також не хоче розуміти почуття юної доньки Рози, у якої трапилося перше кохання. Серафіна забороняє кавалеру зустрічатися з Розою.

Здавалося ніщо не здатне похитнути віддане горювання за колишнім Серафіни, але раптова поява у будинку молодого красеня Альваро змінює Серафіну…

Жива музика – «фірмовий стиль» учнів Дмитра Богомазова, гра світла, романтична історія, емоційність і талант юних акторів у просторі поважної академічної сцени без сумніву полонять серця глядачів.

Режисер-постановник – Дмитро Богомазов, Андрій Самінін. Музичне оформлення – Андрій Самінін. Художник-постановник – Петро Богомазов. Дійові особи та виконавці: Серафіна – Марія Долабані, Марія Хоменко.

Альваро – Гліб Суханов, Олександр Болтовський.

Роза – Валерія Миргородська, Марія Краснощок.

Джек Гантер – Дмитро Короленко, Данило-Михайло Цуркан.

Отець де Лео – Олександр Болтовський (контрабас), Іван Товстий (контрабас).

Естелла Хогенгартен – Катерина Манузіна (рояль).

Сусідка 1 – Катерина Голотова (скрипка).

Сусідка 2 – Анна Новицька (гітара).

Сусід – Охоцький Вадим (баян).

Найближчі покази вистави заплановані на 1 та 2 лютого, проте квитків на цю виставу нема вже квітня.