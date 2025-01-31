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Нова театральна інтрига у столиці. Колишній худрук театру Франка пішов до конкурентів

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Нова театральна інтрига у столиці. Колишній худрук театру Франка пішов до конкурентів
Режисер Дмитро Богомазов і його студенти у виставі «Тату троянди»
колаж: glavcom.ua/фото: lesyatheatre.com.ua

Дмитро Богомазов, який минулого року втратив у театрі Франка посаду художнього керівника, почав співпрацювати з Театром Лесі Українки

Богомазов підготував постановку відомої п’єси американського драматурга Теннессі Вільямса «Тату троянди». У виставі задіяні студенти Дмитра Богомазова та Андрія Самініна, які є педагогами акторського курсу. Свою роботу вони представлять на Новій сцені Театру імені Лесі Українки 1 лютого. На передпоказі вистави побував «Главком».

Головна інтрига події у тому, що і Богомазов, і Самінін працюють у столичному Театрі Франка. Минулого року там стався кадровий переворот. Богомазова усунули з позиції художнього керівника і перевели на посаду рядового режисера-постановника. А посаду художнього керівника сумістили з посадою Генерального директора, яку обійняв актор і ексміністр культури Євген Нищук. «Главком» детально про це писав тут: «Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист».

Нова театральна інтрига у столиці. Колишній худрук театру Франка пішов до конкурентів фото 1
фото: lesyatheatre.com.ua

«Тату троянди» – вже друга прем’єрна вистава театру Лесі Українки за п’єсою американського драматурга у 2025 році. Про виставу «Трамвай «Жадання» «Главком», яка була представлена минулого тижня, «Главком» писав тут.

Сюжет постановки, за яку взявся Богомазов зі своїми студентами, такий: удова сицилійського мафіозі Розаріо Серафіна горює за своїм померлим чоловіком, зачинившись від світу. Попри те, що навколо вирують плітки про любовні походеньки «вірного», Серафіна впевнено говорить про щире кохання і не бажає чути про коханку покійного. У своєму горі мати також не хоче розуміти почуття юної доньки Рози, у якої трапилося перше кохання. Серафіна забороняє кавалеру зустрічатися з Розою.

Нова театральна інтрига у столиці. Колишній худрук театру Франка пішов до конкурентів фото 2
фото: lesyatheatre.com.ua

Здавалося ніщо не здатне похитнути віддане горювання за колишнім Серафіни, але раптова поява у будинку молодого красеня Альваро змінює Серафіну…

Нова театральна інтрига у столиці. Колишній худрук театру Франка пішов до конкурентів фото 3
фото: lesyatheatre.com.ua

Жива музика – «фірмовий стиль» учнів Дмитра Богомазова, гра світла, романтична історія, емоційність і талант юних акторів у просторі поважної академічної сцени без сумніву полонять серця глядачів.

Режисер-постановник – Дмитро Богомазов, Андрій Самінін.

Музичне оформлення – Андрій Самінін.

Художник-постановник – Петро Богомазов.

Дійові особи та виконавці:

  • Серафіна – Марія Долабані, Марія Хоменко.
  • Альваро – Гліб Суханов, Олександр Болтовський.
  • Роза – Валерія Миргородська, Марія Краснощок.
  • Джек Гантер – Дмитро Короленко, Данило-Михайло Цуркан.
  • Отець де Лео – Олександр Болтовський (контрабас), Іван Товстий (контрабас).
  • Естелла Хогенгартен – Катерина Манузіна (рояль).
  • Сусідка 1 – Катерина Голотова (скрипка).
  • Сусідка 2 – Анна Новицька (гітара).
  • Сусід – Охоцький Вадим (баян).

Найближчі покази вистави заплановані на 1 та 2 лютого, проте квитків на цю виставу нема вже квітня. 

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Теги: Театр Франка театр вистава актор студенти музика Євген Нищук

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