Нова театральна інтрига у столиці. Колишній худрук театру Франка пішов до конкурентів
Дмитро Богомазов, який минулого року втратив у театрі Франка посаду художнього керівника, почав співпрацювати з Театром Лесі Українки
Богомазов підготував постановку відомої п’єси американського драматурга Теннессі Вільямса «Тату троянди». У виставі задіяні студенти Дмитра Богомазова та Андрія Самініна, які є педагогами акторського курсу. Свою роботу вони представлять на Новій сцені Театру імені Лесі Українки 1 лютого. На передпоказі вистави побував «Главком».
Головна інтрига події у тому, що і Богомазов, і Самінін працюють у столичному Театрі Франка. Минулого року там стався кадровий переворот. Богомазова усунули з позиції художнього керівника і перевели на посаду рядового режисера-постановника. А посаду художнього керівника сумістили з посадою Генерального директора, яку обійняв актор і ексміністр культури Євген Нищук. «Главком» детально про це писав тут: «Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист».
«Тату троянди» – вже друга прем’єрна вистава театру Лесі Українки за п’єсою американського драматурга у 2025 році. Про виставу «Трамвай «Жадання» «Главком», яка була представлена минулого тижня, «Главком» писав тут.
Сюжет постановки, за яку взявся Богомазов зі своїми студентами, такий: удова сицилійського мафіозі Розаріо Серафіна горює за своїм померлим чоловіком, зачинившись від світу. Попри те, що навколо вирують плітки про любовні походеньки «вірного», Серафіна впевнено говорить про щире кохання і не бажає чути про коханку покійного. У своєму горі мати також не хоче розуміти почуття юної доньки Рози, у якої трапилося перше кохання. Серафіна забороняє кавалеру зустрічатися з Розою.
Здавалося ніщо не здатне похитнути віддане горювання за колишнім Серафіни, але раптова поява у будинку молодого красеня Альваро змінює Серафіну…
Жива музика – «фірмовий стиль» учнів Дмитра Богомазова, гра світла, романтична історія, емоційність і талант юних акторів у просторі поважної академічної сцени без сумніву полонять серця глядачів.
Режисер-постановник – Дмитро Богомазов, Андрій Самінін.
Музичне оформлення – Андрій Самінін.
Художник-постановник – Петро Богомазов.
Дійові особи та виконавці:
- Серафіна – Марія Долабані, Марія Хоменко.
- Альваро – Гліб Суханов, Олександр Болтовський.
- Роза – Валерія Миргородська, Марія Краснощок.
- Джек Гантер – Дмитро Короленко, Данило-Михайло Цуркан.
- Отець де Лео – Олександр Болтовський (контрабас), Іван Товстий (контрабас).
- Естелла Хогенгартен – Катерина Манузіна (рояль).
- Сусідка 1 – Катерина Голотова (скрипка).
- Сусідка 2 – Анна Новицька (гітара).
- Сусід – Охоцький Вадим (баян).
Найближчі покази вистави заплановані на 1 та 2 лютого, проте квитків на цю виставу нема вже квітня.
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