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Зеленский запровадив персональні санкції проти зрадників України: як їх покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленский запровадив персональні санкції проти зрадників України: як їх покарали
Президент наклав персональні санкції на 18 осіб
фото: Офіс президента

У переліку підсанкційних осіб – чинні та колишні народні депутати України

У неділю, 19 січня, президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти низки осіб, які розповсюджують російську пропаганду або допомагають Росії продовжувати війну. У переліку підсанкційних осіб – чинні та колишні народні депутати України. Відповідний указ опубліковано на сайті президента України.

Найбільше обмежень накладено на 14 осіб: нардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його однопартійця Олега Волошина; екснардепа-утікача Євгена Мураєва; лідера забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка; пропагандистку із проросійського ресурсу «Страна.ua» Світлану Крюкову; шахіста-зрадника, який виступає за Росію, Сергія Карякіна; псевдопосадовця «ДНР», колишнього регіонала Євгена Горохова; донецького підприємця, ексрегіонала Леоніда Байсарова; поплічника бойовиків «ДНР» Олександра Однораленка; промисловця, ексрегіонала Леоніда Литвинова; актрису-колаборантку Ружену Рубльову; колишнього українського артиста балету, хореографа Вадима Писарєва; російського поета-путініста Іллю Резніка; російського оперного співака, що підтримує війну, Василя Герелла.

Згідно рішення РНБО, на них накладено такі санкції:

  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
  • блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  • обмеження торговельних операцій (повне припинення);
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
  • заборона поширення медіа на території України;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  • заборона користування радіочастотним спектром України;
  • обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);
  • заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
  • заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
  • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
  • заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
  • припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  • припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
  • анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
  • заборона на набуття у власність земельних ділянок;
  • інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових звань, спеціальних звань, класних чинів; заборона укладання договорів та вчинення правочинів).

На російського олігарха Костянтина Григоришина накладено 16 заборон:

  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
  • блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  • обмеження торговельних операцій (повне припинення);
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  • заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
  • заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
  • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
  • заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
  • припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  • анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
  • заборона на набуття у власність земельних ділянок;
  • інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені).

До народного депутата від забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, російського музиканта-путініста Юрія Башмета та колишнього іноземного члена Нацакадемії наук України, прихильника війни та члена «Єдиної Росії» Віктора Садовничого застосовано лише одну санкцію – їх позбавлено державних нагород України та інших форм відзначення.

Раніше, 19 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України.

Також керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував запровадження санкцій: «Дуже гарні санкції запроваджені. Там є пропагандисти, над якими працював і Центр протидії дезінформації РНБО».

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Теги: санкції партії держава Володимир Зеленський президент Сандра О обмеження

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