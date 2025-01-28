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Coca-Cola відкликає продукцію по всій Європі через небезпеку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Coca-Cola відкликає продукцію по всій Європі через небезпеку
Coca-Cola має проблеми у Європі
фото із відкритих джерел

Coca-Cola відкликає продукцію в Європі через високий вміст хлоратів

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочірня компанія харчового гіганта The Coca-Cola Company, оголосила про масове відкликання своєї продукції з ринків Бельгії, Великої Британії, Люксембургу, Нідерландів, Франції та Німеччини через підвищений вміст хлоратів. Про це пише The Guardian.

Coca-Cola відкликала свої напої в деяких країнах Європи після виявлення «вищого рівня» хімічного хлорату. Банки та пляшки з хімікатом, який може викликати проблеми зі здоров'ям, були розповсюджені по Європі наприкінці минулого року.

Хлорат можна знайти в харчових продуктах, оскільки він походить від хлорних дезінфікуючих засобів, які широко використовуються в обробці води та харчової промисловості. Вплив високих рівнів хімічної сполуки може спричинити проблеми зі здоров’ям, включаючи проблеми зі щитовидною залозою, особливо у дітей та немовлят, повідомляють журналісти. 

Представник Coca-Cola сказав: «Аналіз незалежного експерта прийшов до висновку, що ризик для споживачів є дуже низьким».

«У нас немає точних цифр, але очевидно, що йдеться про значну кількість», – прокоментували  в компанії ситуацію, щодо кількості потенційно вилучених із продажу напоїв.

Компанія заявила, що не отримувала жодних скарг від споживачів, і що вона «попередила владу країн про це питання та продовжуватиме співпрацювати».

Заходи стосуються марок Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss та Tropico у банках та пляшках, що перебувають в обігу з кінця листопада 2024 року. Компанія уточнила, що проблему було виявлено під час перевірки якості напоїв на дотримання нормативних вимог до виробництва у бельгійському Генті.

Більшість не відповідної стандартам продукції вже виведено з обігу або не допущено на ринки, над вилученням решти партії компанія працює з владою зазначених країн.

The Guardian зазначає, що науковому висновку 2015 року Європейське агентство з безпеки харчових продуктів заявило, що тривалий вплив хлорату створює потенційну проблему для здоров’я дітей, особливо тих, хто має легкий або помірний дефіцит йоду.

Раніше щонайменше 12 людей заразилися гепатитом A після вживання лохини в Нідерландах, але насправді хворих можуть бути сотні.

Нагадаємо, повідомлення про випадки інфікування кишковою паличкою у McDonaldʼs почали з’являтися 22 жовтня 2024 року. З того часу спалахи хворобу зафіксували в 13 штатах країни.

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Теги: здоров'я діти соціум продукти партії небезпека хвороба

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