Російський письменник потрапив до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

У своїх творах Пелевін закликає росіян не боятися помирати, воюючи проти України

Російський письменник, поет та пропагандист Олександр Пелевін поповнив перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Рішення ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Письменник публічно підтримує агресію РФ проти України та окупацію українських територій, а також заперечує і ставить під сумнів суверенітет або територіальну цілісність нашої держави.

Згідно з рішенням Національної ради Пелевін:

розпалює ненависть та ворожнечу проти українського народу;

не визнає фактів вчинення воєнних злочинів на території України службовцями збройних сил РФ, інших органів та формувань;

він брав активну участь в антиукраїнських заходах держави-окупанта, спрямованих на виправдання й легітимізацію агресії і окупації українських територій, популяризацію вищого керівництва та органів держави-агресора, їх посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються Росією;

висловлює образи на адресу західних партнерів України тощо.

Національна рада звернеться до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, яке формує перелік для внесення до нього Пелевіна.

Як відомо, письменник є затятим путіністом та одним із найвідоміших представників Z-поезії. Цей вид творчості отримав назву від символу «Z», який було нанесено на російську бронетехніку, що в’їжджала в Україну, і став символом російської агресії.

У своїх творах Пелевін закликає росіян помирати на чужині, виправдовуючи це божевільними фантазіями про «бандерівців»

Олександр Пелевін був головним редактором інтернет-проєкту «Луна. Инфо» та працював журналістом у редакції газети «Деловой Петербург». Росіянин публікується на блог-платформі «Живой Журнал», порталі «Стихи.ру», а також у своїй групі у забороненій на території України «ВКонтакте» та на порталі «Сетевая словесность».

Після 2014 року росіянин неодноразово висловлювався на підтримку терористичних організацій у своїх соціальних мережах, відвідував окуповані міста та змушував українців слухати пропагандистську літературу. У січні 2019 року він був внесений до бази сайту «Миротворець».