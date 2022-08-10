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Волкер пояснив, що коїться в голові Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Волкер пояснив, що коїться в голові Путіна
Курт Волкер протягом двох років був спецпредставником США з питань України
фото: Delfi.lt

«Путін хоче заснувати нову Російську імперію на руїнах Радянського Союзу»

Російський диктатор Володимир Путін бачить себе великим будівничим імперії, заснованої на руїнах Радянського Союзу. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

«Ви не можете залізти в голову Путіна. Але він дав якісь натяки. Один з них полягав у тому, що він хоче бути в Росії великим будівничим імперії, як Петро Великий. І він бачить себе великим російським лідером. Тому йдеться про його его і спадщину», – зазначив американський дипломат.

Інший натяк, на думку Волкера, в тому, що Путіна приваблюють історичні аналогії – сто років тому було засновано Радянський Союз на руїнах російської імперії, а зараз Путін хоче заснувати нову російську імперію на руїнах Радянського Союзу.

«Він же сказав якось, що розпад Радянського Союзу – найбільша трагедія 20-го століття. Думаю, що ці речі крутилися у голові Путіна, коли він приймав рішення про напад на Україну», – зазначив Волкер.

Дипломат також вважає, що Путіна заохотив до нападу на Україну вихід США із Афганістану. На думку Волкера, російський диктатор побачив у цьому брак рішучості США використовувати силу, що «відкрило свого роду двері для нього піти далі в Україну і не стояти осторонь».

Нагадаємо, відомий американський дипломат Курт Волкер зробив прогноз щодо можливих сценаріїв війни в Україні. Він вважає, що до кінця року Україна успішно поверне частину території, окуповану Росією. Також Волкер зазначив, що для російських військ тут зима буде дуже важкою.

Волкер також пояснив, що США намагаються обмежено поставляти озброєння Україні, аби продемонструвати, що не хоче на пряму вступати у зіткнення з Росією. Саме тому закон про лендліз і досі не запрацював

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Теги: росія США війна путін Курт Волкер війна в Україні

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