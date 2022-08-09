Американський дипломат назвав території, які Україна звільнить до кінця року

Волкер: До кінця року Україна успішно поверне частину території, окуповану Росією

Відомий американський дипломат Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому» зроби прогноз щодо можливих сценаріїв війни в України. Волкер вважає, що до кінця року Україна успішно поверне частину території, окуповану Росією.

«Особливо це стосується території навколо Херсона, можливо Запоріжжя і Харкова, де українська армія зможе відкинути далі російські війська від цих міст. Тим часом, мабуть, Луганська і Донецька область залишатимуться під російською окупацією. З початком зимової пори ситуація буде більш-менш статичною», – зазначив дипломат.

Також Волкер зазначив, що для російських військ тут зима буде дуже важкою.

«Їхні лінії постачання перебуватимуть постійно під загрозою, у росіян будуть великі складнощі з пальним, продуктами, боєприпасами та мобільністю», – вважає Волкер.

Крім того, американський дипломат переконаний, що ситуація для росіян ще більше ускладниться наступною весною.