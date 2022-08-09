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Американський дипломат пояснив, чому лендліз досі не запрацював

Надія Карбунар
glavcom.ua
Американський дипломат пояснив, чому лендліз досі не запрацював
резидент США Джо Байден підписав закон про лендліз для України на початку травня
фото з відкритих джерел

«Ми ще не використали те, що є, перш ніж, приступити до лендлізу»

 

США намагається обмежено поставляти озброєння Україні, аби продемонструвати, що не хоче на пряму вступати у зіткнення з Росією. Саме тому закон про лендліз і досі не запрацював. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Існує певна плутанина щодо «лендлізу» і повноважень президента, які зараз використовуються для надання озброєнь Україні. Конгрес звертається до адміністрації і каже: ви можете витратити до $20 млрд на військову допомогу Україні. Це означає, що озброєння можна взяти із запасів США, закупити у промисловості або використати програму іноземного військового фінансування і потім надати їх Україні. Тому це дуже гнучкий інструмент, щоб дозволити Україні отримати доступ до оборонної продукції чи озброєнь. Ми використали лише $8 млрд з 20 млрд тому залишається ще 12 млрд», – пояснив Волкер.

За словами дипломата, лендліз пропонує дещо більші можливості і за більш спрощеними процедурами.

«Але ми ще не використали те, що знаходиться на столі, перш ніж, приступити до «лендлізу». Він не міняє природи допомоги, а лише означає більше», – каже Курт Волкер.

На думку колишнього спеціального представника США з питань України, адміністрація намагається обмежено поставляти озброєння і показати, «що ми стримуємось не хочемо на пряму вступати у зіткнення з Росією, що ми не є частиною конфлікту». Волкер також додав, що на його погляд це помилковий і неправильний підхід. Проте дипломат сподівається, що ситуація зміниться і адміністрація Байдена все-таки зробить ставку на швидку перемогу України.

Раніше американський дипломат назвав території, які Україна звільнить до кінця року.

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