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    Політика

    Як почувається хворий на Covid-19 Байден: свіжі дані від лікаря

    Джо Байден приймає препарати і перебуває на ізоляції - Як почувається хворий на Covid-19 Байден: свіжі дані від лікаря
    Джо Байден приймає препарати і перебуває на ізоляції
    фото з відкритих джерел

    Стан президента США продовжує покращуватися

    Президентський лікар Кевін О’Коннор у суботньому листі відзначив, що стан організму глави Білого дому Джо Байдена, який підхопив коронавірус, продовжує покращуватися. Про це повідомляє CNN.

    «Його основні симптоми, хоч і менш неприємні, тепер включають біль у горлі, ринорею, нестійкий кашель і болі в тілі», – зазначив медик.

    Разом з тим, пульс, артеріальний тиск, частота дихання і температура 46-го президента США залишаються цілком нормальними.

    Також О’Коннор відзначив, що легені Байдена чисті, а насичення організму американського лідера киснем є відмінним.

    Джо Байден, за словами лікаря, продовжує приймати противірусний препарат Paxlovid.

    Кевін О’Коннор пояснив, що причиною захворювання президента США є, скоріш за все, варіант Covid-19 BA.5, яким інфіковані 75-8)% нині хворих американців.

    Глава білого дому, додав його лікар, «продовжуватиме ізолюватися відповідно до рекомендацій Центру з контролю та профілактики захворювань».

    Нагадаємо, Байден отримав позитивний тест на коронавірус вранці 21 липня.

    Відразу після позитивного тесту лікаря запевнили, що президент США почувається добре і працюватиме у віддаленому режимі.

    Відомо, що Байден повністю вакцинований від коронавірусу, двічі ревакцинований та відчуває лише легкі симптоми.

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    Теги: США Джозеф Байден коронавірус
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    Як почувається хворий на Covid-19 Байден: свіжі дані від лікаря