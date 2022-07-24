Як почувається хворий на Covid-19 Байден: свіжі дані від лікаря

Джо Байден приймає препарати і перебуває на ізоляції

Стан президента США продовжує покращуватися

Президентський лікар Кевін О’Коннор у суботньому листі відзначив, що стан організму глави Білого дому Джо Байдена, який підхопив коронавірус, продовжує покращуватися. Про це повідомляє CNN.

«Його основні симптоми, хоч і менш неприємні, тепер включають біль у горлі, ринорею, нестійкий кашель і болі в тілі», – зазначив медик.

Разом з тим, пульс, артеріальний тиск, частота дихання і температура 46-го президента США залишаються цілком нормальними.

Також О’Коннор відзначив, що легені Байдена чисті, а насичення організму американського лідера киснем є відмінним.

Джо Байден, за словами лікаря, продовжує приймати противірусний препарат Paxlovid.

Кевін О’Коннор пояснив, що причиною захворювання президента США є, скоріш за все, варіант Covid-19 BA.5, яким інфіковані 75-8)% нині хворих американців.

Глава білого дому, додав його лікар, «продовжуватиме ізолюватися відповідно до рекомендацій Центру з контролю та профілактики захворювань».

Нагадаємо, Байден отримав позитивний тест на коронавірус вранці 21 липня.

Відразу після позитивного тесту лікаря запевнили, що президент США почувається добре і працюватиме у віддаленому режимі.

Відомо, що Байден повністю вакцинований від коронавірусу, двічі ревакцинований та відчуває лише легкі симптоми.