Коронавірус не зник: ВООЗ закликала країни повернути масковий режим

За даними ВООЗ, кількість інфекцій і госпіталізацій знову зростає через субваріанти штаму Омікрон

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус закликав уряди країн світу повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від Covid-19 зростає. Про це повідомив телеканал Sky News.

За словами голови ВООЗ, пандемія ще далека від завершення – варіанти штаму Омікрон продовжують викликати нові хвилі захворюваності, госпіталізацій та смертей у всьому світі.

«Я стурбований тим, що кількість випадків захворювання на Covid-19 продовжує зростати, чинячи додатковий тиск на напружені системи охорони здоров'я та медичних працівників. Мене також непокоїть тенденція до збільшення числа смертей», – заявив Гебрейєсус.

Він наголосив, що «необхідно застосувати перевірені заходи», такі як носіння масок, покращена вентиляція приміщень, дотримання протоколів тестування та лікування.

Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

Раніше стало відомо, що ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19. Для цього Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

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