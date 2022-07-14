  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
  4. Коронавірус не зник: ВООЗ закликала країни повернути масковий режим
рус
    Здоров'я

    Коронавірус не зник: ВООЗ закликала країни повернути масковий режим

    Глава ВООЗ закликав усі країни світу запровадити масковий режим - Коронавірус не зник: ВООЗ закликала країни повернути масковий режим
    Глава ВООЗ закликав усі країни світу запровадити масковий режим
    фото: Global Look Press

    За даними ВООЗ, кількість інфекцій і госпіталізацій знову зростає через субваріанти штаму Омікрон

    Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус закликав уряди країн світу повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від Covid-19 зростає. Про це повідомив телеканал Sky News.

    За словами голови ВООЗ, пандемія ще далека від завершення – варіанти штаму Омікрон продовжують викликати нові хвилі захворюваності, госпіталізацій та смертей у всьому світі.

    «Я стурбований тим, що кількість випадків захворювання на Covid-19 продовжує зростати, чинячи додатковий тиск на напружені системи охорони здоров'я та медичних працівників. Мене також непокоїть тенденція до збільшення числа смертей», – заявив Гебрейєсус.

    Він наголосив, що «необхідно застосувати перевірені заходи», такі як носіння масок, покращена вентиляція приміщень, дотримання протоколів тестування та лікування.

    Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

    Раніше стало відомо, що ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19. Для цього Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

    Читайте також:
    Теги: ЄС здоров'я Європа вірус ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коронавірус не зник: ВООЗ закликала країни повернути масковий режим