Коронавірус у Байдена. Банкова прокоментувала стан Зеленської, яка побувала у Білому домі

Перша леді почувається добре і не має жодних симптомів хвороби

Офіс президента України розповів про стан першої леді Олени Зеленської після того, як стало відомо, що президент США Джо Байден захворів на Covid-19. Відподну інформацію опублікувала пресслужба ОП у Facebook.

В Офісі зазначили, що після новини про хворобу президента США Зеленська повторно пройде тестування на коронавірус, хоча зараз почувається добре.

«Після отримання інформації про те, що Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, який також зустрічав Олену Зеленську на ґанку Білого дому, має позитивний тест на Covid-19, перша леді України, звичайно, зробить повторне тестування на коронавірус. Олена Зеленська двічі вакцинована та отримала бустерну дозу. Почувається добре. Бажаємо здоров‘я, легкого перебігу хвороби та швидкого одужання Президенту Джозефу Байдену», – йдеться у повідомленні.

Тако за інформацією відомства, перед виїздом до США, а також безпосередньо перед прибуттям до Білого дому для зустрічі з першою леді Сполучених Штатів Джилл Байден Олена Зеленська та решта членів нашої делегації здавали обов’язкові тести на Covid-19. Усі, хто супроводжував дружину Президента України, отримали негативні результати.

Нагадаємо, Байден отримав позитивний тест на коронавірус вранці 21 липня, він почувається добре і працюватиме у віддаленому режимі. Відомо, що Байден повністю вакцинований від коронавірусу, двічі ревакцинований та відчуває легкі симптоми.

Додамо, що 20 липня перша леді Олена Зеленська відвідала Білий дім, щоб приватно зустрітися з першою леді США Джилл Байден і взяти участь у ширшій двосторонній зустрічі з американськими офіційними особами.