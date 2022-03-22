Коронавірус не зник. В Україні щоденно фіксується близько 6 тис. нових випадків

Через війну не всі лікарні надають статистичні дані з розповсюдження

Через війну не всі лікарні надають статистичні дані з розповсюдження Covid -19

У медичних закладах перебуває 4020 пацієнтів з Covid-19

В Україні щоденно фіксується 5-6 тис. нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час телемарафону, передає «Главком».

«Коронавірус нікуди не зник. Наразі у медичних закладах перебуває 4020 пацієнтів з Covid-19. Більшість з них це важкі хворі, котрі потребують кисневої терапії», – пояснив очільник МОЗ.

Водночас Ляшко зауважив, що через війну не всі лікарні надають статистичні дані з розповсюдження Covid-19.

Нагадаємо, через напад Росії на Україну і запровадження воєнного стану тимчасово припинили роботу більшість центрів вакцинації, мобільні бригади теж працюють не так активно.

Також МОЗ зупинив дію наказу про відсторонення від роботи невакцинованих представників ряду професій. Окрім того, в міністерстві рекомендують українцям, які вимушено виїхали за кордон, обов'язково робити щеплення від Covid-19 в країні перебування.