Генсек НАТО назвав умову, за якої Україна виживе як незалежна держава

Столтенберг зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди

Виступаючи на безпековій конференції в Салені, Швеція, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав посилити підтримку України та заначив, що недооцінка Росії може призвести до «значних наслідків для безпеки Північного регіону».

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«Неможливо сказати, коли і як закінчиться війна в Україні. Але ми знаємо, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Швидше за все, і ця. Те, чого українці зможуть досягти за столом переговорів, залежить від їхньої сили на полі бою. Отже, якщо ми хочемо мирного рішення шляхом переговорів, за якого Україна виживе як незалежна демократична країна в Європі, найшвидший спосіб досягти цього – це підтримати Україну. Зброя, насправді – шлях до миру», – сказав Генсек.

Він також зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди. «Режим у Москві хоче іншої Європи. Вона хоче контролювати сусідні країни, а демократію та свободу бачить як загрозу. Це ставить Росію в положення постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми в наших відносинах з Росією залишаться», – зауважив Генсек.

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Він зазначив, що українські війська завдали великих втрат Росії в Україні, але росіяни знову продемонстрували готовність йти на великий ризик і нести великі людські втрати.

«Вони вже мобілізували 200 тис. додаткових військ. Крім того, ми знаємо, що вони можуть отримати багато нового матеріалу, і, можливо, найголовніше, немає жодних ознак того, що амбіції Росії змінилися. Недооцінювати Росію небезпечно», – сказав Столтенберг.

Раніше Столтенберг вказав на дві головні помилки Путіна.