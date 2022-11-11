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Зернова угода: Україна висунула дві вимоги до Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
Зернова угода: Україна висунула дві вимоги до Росії
РФ 29 жовтня вийшла із зернової угоди, а уже 2 листопада заявила про повернення до угоди
фото з відкритих джерел

Глава МЗС України наголосив, що «зерновий коридор» чудово працював без російських інспекторів

Україна зацікавлена у продовженні функціонування «зернового коридору», проте Росія має припинити своїм саботажем гальмувати його дію. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Україна зацікавлена у продовженні функціонування цих домовленостей. Тому перше, що ми вимагаємо, щоб Росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в «голодні ігри» з усім світом заради свого задоволення. І друге – Росія повинна припинити в рамках «зернової домовленості» гальмувати процеси з інспекції кораблів», – сказав він.

Глава української дипломатії наголосив, що гальмування дії угоди – це тихий саботаж, яким Росія займається на щоденній основі.

За словами Кулеби, у ті дні, коли зернова угода працювала без російських інспекторів, кількість суден, які пройшли, завантажилися зерном та вийшли, критично зросла.

«Щойно Росія повернулася – почалися проблеми. Тому тут є два завдання. Мало залишити Росію у «зерновому коридорі», її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини», – додав міністр.

Нагадаємо, 2 листопада Росія заявила, що відновлює свою участь у зерновій угоді, яка передбачає постачання українського зерна з портів Чорного моря. У міноборони РФ заявили, що вони «отримали письмові гарантії від України про невикористання зернового коридору для ведення бойових дій». Водночас російський диктатор Володимир Путін пригрозив – Росія вийде з угоди у разі порушення цих гарантій.

Міноборони Росії 29 жовтня заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, вчергове поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України. 

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Теги: зерно МЗС Дмитро Кулеба росія

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