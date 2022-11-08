Зеленський як приклад та принижений Путін: на Тайвані з'явилися креативні білборди (фото) 

Тіпей висловив своє ставлення до політики Кремля, «розтоптавши» російського диктатора

Кандидат у парламент використав для політичної реклами фото президента України

Кандидат у парламент Тайваню Дуан Тіпей для передвиборчої кампанії використав білборди з фото президента України Володимира Зеленського. Про це пише PTT推薦.

Для білбордів обрали світлину, де український лідер, вочевидь, слухає гімн, поклавши руку на серце. Також на колажі присутній сам Тіпей: він показує великий палець. Імовірно, так політик висловлює своє схвалення політиці глави України і захищатиме Тайвань, як Зеленський – Україну.

Окрім того, Тіпей використав і світлину кремлівського диктатора Володимира Путіна. На одному із білбордів Тіпей зображений, поставивши ногу на голову господаря Кремля.

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка України від фракції «Голос» Кіра Рудик стала першою українською парламентаркою, яка відвідала острів Тайвань.

За підсумками візиту української делегації глава МЗС Тайваню Джозеф Ву пообіцяв надати додаткову допомогу Україні. Він також пообіцяв додатково виділити $56 млн на підтримку України, заявивши при цьому, що нова стипендіальна програма також допоможе більшій кількості українських студентів навчатися на Тайвані.