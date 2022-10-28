Вперше представниця українського парламенту відвідала Тайвань

Представниця Верховної Ради провела зустріч з президенткою та урядовцями Тайваню

Народна депутатка України від фракції «Голос» Кіра Рудик стала першою українською парламентаркою, яка відвідала острів Тайвань. Про свій візит депутатка повідомила у Facebook.

«Для мене велика честь бути першою українською парламентаркою, яка відвідала Тайвань. Рада зустрітися з президенткою Цай Інвень, урядовцями і депутатами цієї країни. Тайвань показав, що таке справжня дружба і підтримка у біді», – написала Рудик.

Також депутатка подякувала тайванцям за допомогу Україні та підтримку у війні проти агресора.

Зауважимо, що у коментарях до допису Кіри Рудик думки щодо того, наскільки правильним є рішення депутатки відвідати Тайвань, розділилися. Частина коментаторів вбачають у візиті української депутатки позитивний жест для Тайваню, який підтримує Україну на тлі війни. Водночас інші коментатори нагадують, що Україна офіційно не визнала незалежність Тайваню, тож візит представниці українського парламенту на півострів може бути недоречним. Коментатори також нагадують, що останнім часом з боку української влади звучать заклики до Китаю не підтримувати Росію, і візит народної депутатки на Тайвань, на їхню думку, може підірвати ці зусилля.

Зазначимо, у середу, 26 жовтня, до Тайваню прибула українська делегація. Як повідомляє, Central News Agency, за підсумками зустрічі глава МЗС Тайваню Джозеф Ву пообіцяв надати додаткову допомогу Україні. Він також пообіцяв додатково виділити $56 млн на підтримку України, заявивши при цьому, що нова стипендіальна програма також допоможе більшій кількості українських студентів навчатися на Тайвані.

По відеозв'язку на заході виступила народна депутатка Юлія Клименко, а безпосередньо участь взяла народний депутат Кіра Рудик.

Як відомо, після вторгнення Росії в Україну 24 лютого уряд Тайваню приєднався до світових країн у засудженні агресії Москви та запровадженні економічних санкцій щодо неї. Уряд держави також залучив для України майже $33 млн від тайванців через окремий фонд.

Тайвань є частково визнаною державою, яку Китай називає своєю територією. Тайвань управляється демократичним урядом і вважається однією з найуспішніших економік азійського регіону. Офіційний Пекін категорично заперечує спроби будь-яких країн встановлювати відносини з Тайванем або відвідувати його. США визнають легітимність Китаю як єдиної держави, водночас продовжують розвивати зв'язки з островом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Китай не підтримуватиме Росію у війні проти України. Зеленський наголосив, що зараз Китай не підтримує РФ зброєю.