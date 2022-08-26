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Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників (відео)
За повного завантаження безпілотник може пролетіти до 20 кілометрів за 40 хвилин
Oryx/Twitter

Revolver 860 може нести до восьми 60-міліметрових мінометних снарядів

Тайвань направив ЗСУ дрони Revolver 860, здатні скидати міни на супротивника. Спочатку безпілотники продали Польщі, а потім вони уже надійшли в Україну. Про це повідомляє проект Oryx та ЗМІ.

За даними розслідувачів, Варшава закупила дрони, щоб нівелювати пряму участь Тайваню в операції. ЗМІ повідомляють, що Україна отримала від Тайваню 800 безпілотників-бомбардувальників ближнього радіусу дії.

Безпілотник Revolver 860 може нести до восьми 60-міліметрових мінометних снарядів на відстань до 20 кілометрів. Він скидає їх завдяки барабану, що обертається, як у револьвера. За повного завантаження безпілотник може пролетіти до 20 кілометрів за 40 хвилин.


 
Раніше повідомлялося, що Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії. 

Нагадаємо, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Теги: росія війна Україна Тайвань

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