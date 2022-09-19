Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю

Прицьому Вашингтон не заохочує Тайвань до здобуття незалежності від КНР

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю. Про це американський лідер заявив в ефірі програми «60 Minutes» на телеканалі CBS, передає Reuters.

Зазначається, що кореспондент поставив уточнююче питання, чи означатиме це, що на відміну від України, ЗС США братимуть участь у захисті Тайваню у разі вторгнення Китаю. На це Байден коротко відповів: «Так».

При цьому американський лідер підкреслив, що, незважаючи на співпрацю, Вашингтон не заохочує Тайвань до здобуття незалежності від КНР.

Тайвань – острів у східній Азії, який Китай вважає своєю територією і називає провінцією, що відкололася, а не незалежною державою. Єдиний союзник Тайваню – США. Україна встановила дипломатичні стосунки з КНР, що виключає визнання Тайваню. Впродовж десятиліть Пекін прагнув ізолювати Тайбей на світовій арені, зокрема він відтісняв його дипломатичних союзників і блокував вступ острова в міжнародні організації.

Керівна комуністична партія Китаю не виключає також застосування сили для «возз'єднання» острова з материковою частиною Китаю.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Щойно Пелосі прилетіла на Тайвань, Китай оголосив про військові навчання навколо острова.

1 вересня понад 10 китайських винищувачів пролетіли через серединну лінію Тайванської протоки.