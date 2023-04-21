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Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО – Столтенберг

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Саміт НАТО пройде у Вільнюсі  11-12 липня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського на літній саміт альянсу у Вільнюсі. За його словами, глава держави відвідає саміт. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням у форматі «Рамштайн».

«Я обговорив з Зеленським приготування до липневого саміту до НАТО, я запросив його, і я радий, що (він, - ред.) прийняв запрошення та відвідає саміт», – заявив Столтенберг.

За його словами, на саміті мають підтвердити підтримку України стільки, скільки потрібно, і прийняти багаторічну програму, яка допоможе Україні перейти від радянських стандартів та доктрин до НАТОвських.

Нагадаємо,  саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі (столиці Литви) 11-12 липня.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув ідею про швидкий вступ України до НАТО, пояснивши, що такі рішення не повинні прийматися лише з почуття солідарності.

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Теги: міністр саміт Україна Єнс Столтенберг НАТО Володимир Зеленський

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