«Україна зробила все, щоб наша заявка в НАТО була задоволена» – Зеленський

Зеленський: «Важливо, щоб, поки триває агресія, російська держава не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків»

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Мексики, провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго. Крім того, у Києві сьогодні відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні до народу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Звернення до парламенту Мексики

20 квітня Зеленський вдруге виступив зі зверненням до регіону Латинської Америки.

«Вдячний Мексиці за увагу до України та підтримку нашого погляду на міжнародну безпеку, на необхідність якнайширшого єднання світу для захисту міжнародного права. Бо якщо право не працюватиме, загроза життю лише зростатиме… Бандити й агресори ставатимуть іще нахабнішими. Маємо цього не допустити», – наголосив очільник України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Переговори з генсеком НАТО

За його словами, цій же меті були присвячені й переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом, які пройшли сьогодні в Києві, – захист України та всього міжнародного порядку.

«Готуємося до зустрічі «Рамштайну», і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті – вони неминучі. Готуємось і до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року, але його зміст опрацьовується вже зараз. Саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з партнерами. Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу», – заявив український лідер.

Зеленський підкреслив, що Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була задоволена, а внесок наших воїнів у європейську та євроатлантичну безпеку неможливо переоцінити.

Крім того, 20 квітня в Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів – новий формат співпраці нашої держави з партнерами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Конгрес місцевих та регіональних влад України, який обʼєднує центральну владу та місцевих керівників, тепер набуває міжнародного рівня. Щоб активніше залучати іноземних партнерів до відбудови в нашій державі, до розвитку економіки, інфраструктури в наших громадах. Я вдячний усім, хто взяв участь у саміті… Представники різних країн, міст, муніципалітетів. Європейські інституції, Рада Європи, президент Комітету регіонів Євросоюзу… Понад сто учасників майже із сорока країн. Вдячний кожному й кожній за підтримку України!», – підкреслив глава держави.

Зустріч із мером Парижа

Також сьогодні Зеленський зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго та вручив їй спеціальну відзнаку міста-рятівника України для столиці Франції.

«Париж став одним із найбільших центрів сили для України у Європі – в усіх сенсах. Хочу особливо відзначити допомогу в захисті нашої енергетики. Саме у столиці Франції відбулась конференція формату, як її назвали, «енергетичний Рамштайн». Париж акумулював для України вагому підтримку обладнанням для енергетики, надає соціальну та гуманітарну підтримку. Я дякую всім французам, усім парижанам, Президенту Франції Макрону за незмінну увагу до України, за лідерство», – зазначив президент.

Він відзначив абсолютно принципову й співзвучну українській позицію мера Парижа щодо захисту олімпійського руху від російської ідеологізації та пропаганди.

«Очевидно, що держава-терорист буде робити все, щоб виправдати себе через спорт або щоб використати міжнародний олімпійський рух на підтримку своєї агресії. Саме тому важливо, щоб, поки триває агресія, російська держава не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків. Зокрема, до паризького майданчика – саме це місто прийматиме Олімпіаду 2024 року», – підкреслив Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, мер Парижа сьогодні вкотре підтвердила, що не бачить місця для представників держави-агресорки в Парижі, поки триває агресія.

«Це чіткий, важливий сигнал, дякую за нього. Було б добре, щоб саме такі сигнали чули в Міжнародному олімпійському комітеті, де поки що, на жаль, особиста вигода окремих бюрократів домінує над олімпійськими принципами», – сказав Зеленський.

Завершення Рамадану

Він нагадав, що сьогодні завершується священний для мусульман місяць Рамадан.

«Світле свято Рамазан-Байрам заслуговує зовсім інших умов. Заслуговує миру, якого ми так прагнемо, заслуговує перемоги, до якої ми всі йдемо. Вірю, що Господь благословить Україну волею для всіх наших територій та всіх наших людей. Бажаю всій нашій мусульманській громаді та всім мусульманам світу спокійного свята! Ramazan bayramıñız hayırlı ve mubarek olsun! Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою заради України! Дякую усім, хто допомагає! Слава Україні!», – підсумував Зеленський.