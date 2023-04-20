Нова глава у відносинах НАТО з Україною: Зеленский зустрівся із Столтенбергом (відео)
Зеленський та Столтенберг провели особисту зустріч на Банковій
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 квітня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ. Про це глава держави повідомив у Facebook.
«Цей візит – перший за час повномасштабної війни – ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень», – зазначив президент.
Зеленський та Столтенберг провели особисту зустріч на Банковій, а потім зустріч у складі делегацій.
Нагадаємо, Столтенберг прибув до Києва напередодні зустрічі в форматі Рамштайн. Це перший його приїзд до столиці України з початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ.
Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прогулявся центром столиці.
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