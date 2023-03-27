Зеленський виступить перед парламентом Австрії

Виступ українського лідера відбудеться у форматі відеозвернення

У четвер, 30 березня, президент України Володимир Зеленський виступить перед нижньою палатою парламенту Австрії – Національною радою. Про це йдеться на сайті парламенту.

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Український лідер виступить із відезверненням о 9:05 за місцевим часом, перед початком засідання Нацради.

Планується, що після виступу президента України, Нацрада на пленарному засіданні розгляне питання щодо надання українським переселенцям необмеженого доступу до ринку праці Австрії.

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Як пояснює «Укрінформ», Зеленський виступить на запрошення глави Нацради Австрії Вольфганга Соботки у межах так званого парламентського заходу, а не під час чергового засідання нижньої палати австрійського парламенту. Це пов’язано з тим, що виступ українського очільника в межах сесії продовжувала блокувати ультраправа та проросійська Австрійська партія свободи (FPÖ).

Зазначається, що Австрія стане однією з останніх країн-членів ЄС, у парламенті якої виступив із промовою український лідер. Наразі з 27 країн Євросоюзу, окрім Австрії, лише Болгарія та Угорщина поки не надали резиденту Зеленському такої можливості.

Нагадаємо, що Австрія зобов'язалася арештувати російського диктатора Володимира Путіна та видати його Міжнародному кримінальному суду (МКС), якщо він вирішить приїхати до країни.