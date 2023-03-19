Кремль пояснив, яким дивом Путін опинився у Маріуполі

Просто любить водити машину

Президент Росії Володимир Путін любить керувати автомобілем. Так офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков пояснив той факт, що під час поїздки до тимчасово окупованих РФ Севастополя та Маріуполя глава держави був за кермом.

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Пєсков зазначив, що при пересуваннях Путіна завжди дотримується безпеки.

«Щодо водіння автомобіля, ви знаєте, президент часто так робить. Він любить керувати автомобілем, і, напевно, цим і продиктовано [рішення]», – відповів журналістам Пєсков.

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Нагадаємо, що через кілька днів після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера Путіну на арешт, Кремль пішов на нечуваний крок, а саме відправив президента РФ до Маріуполя.

Зазначимо, що Путін приїхав до Маріуполя через кілька днів після річниці авіаудару Росії з драмтеатру.

Раніше Путін відвідав Кримський півострів.