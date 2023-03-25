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Австрія заарештує Путіна і видасть Гаазі, якщо він до них приїде

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Австрія заарештує Путіна і видасть Гаазі, якщо він до них приїде
фото з відкритих джерел

Австрійський мін'юст: «Ніхто не стоїть над законом, кожен злочин має бути повністю розслідуваний»

Австрія виконуватиме свої обов’язки як учасниця Римського статуту й арештує російського диктатора Володимира Путіна та видасть його Міжнародному кримінальному суду (МКС), якщо він вирішить приїхати до країни. Про це пише «Укрінформ» із посиланням на відповідь австрійського мін’юсту.

«Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані», – заявили у відомстві.

Також австрійський мін’юст нагадав, що у 2019 році у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира МКС уже встановив, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав.

«Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути», – наголосили у відомстві. 

Як повідомлялося, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Нагадаємо, Міністерка юстиції Литви анонсувала нові ордери на арешт Путіна.

Теги: Австрія арешт путін суд Міжнародний кримінальний суд

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