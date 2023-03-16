«Не пробачимо жодної зруйнованої долі»: Зеленський записав звернення у річницю трагедії в Маріуполі

Рік тому росіяни скинули бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя, де були діти

Сьогодні, 16 березня, у річницю трагедії у Маріуполі, коли окупанти скинули бомбу на Драматичний театр, де ховалися від обстрілів сотні людей, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагатиме повної відповідальності держави-терориста за скоєне. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис «Діти», який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу», – зазначив Зеленський.

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Президент наголосив, що Україна не пробачить окупантам жодної зруйнованої долі. «Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі. Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор» – написав глава держави.

Нагадаємо, рік тому, 16 березня 2022 року, росіяни завдали авіаудару по Маріупольському драмтеатру на Донеччині. За різними даними, під час бомбардування театру загинули від 300 до 600 людей, які переховувались там від обстрілів. Росіяни влучили в найменш захищену частину театру – туди, де була розташована сцена й майже не було перекриттів. Театр став могилою для звичайних, цивільних маріупольців, які переховувались там від ворожих обстрілів