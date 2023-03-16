Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Не пробачимо жодної зруйнованої долі»: Зеленський записав звернення у річницю трагедії в Маріуполі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Не пробачимо жодної зруйнованої долі»: Зеленський записав звернення у річницю трагедії в Маріуполі
фото: скріншот відео

Рік тому росіяни скинули бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя, де були діти

Сьогодні, 16 березня, у річницю трагедії у Маріуполі, коли окупанти скинули бомбу на Драматичний театр, де ховалися від обстрілів сотні людей, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагатиме повної відповідальності держави-терориста за скоєне. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис «Діти», який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не пробачить окупантам жодної зруйнованої долі. «Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі. Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор» – написав глава держави.

Нагадаємо, рік тому, 16 березня 2022 року, росіяни завдали авіаудару по Маріупольському драмтеатру на Донеччині. За різними даними, під час бомбардування театру загинули від 300 до 600 людей, які переховувались там від обстрілів. Росіяни влучили в найменш захищену частину театру – туди, де була розташована сцена й майже не було перекриттів. Театр став могилою для звичайних, цивільних маріупольців, які переховувались там від ворожих обстрілів

Читайте також: Маріупольський драмтеатр: рік потому. Реальний злочин та страшні фейки рашизму
Теги: росіяни окупанти театр бомбардування Володимир Зеленський Україна Telegram президент злочин сцена Маріуполь росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Депутатка Безугла перелічила гріхи звільненого голови Луганської ОВА
Депутатка Безугла перелічила гріхи звільненого голови Луганської ОВА
«Не пробачимо жодної зруйнованої долі»: Зеленський записав звернення у річницю трагедії в Маріуполі
«Не пробачимо жодної зруйнованої долі»: Зеленський записав звернення у річницю трагедії в Маріуполі
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
Данілов озвучив перспективи України у війні на весну та літо
Данілов озвучив перспективи України у війні на весну та літо
Сучасні «гітлери»: Данілов пояснив, як слід перейменувати Росію
Сучасні «гітлери»: Данілов пояснив, як слід перейменувати Росію
Переговори з Росією. Секретар РНБО назвав єдину можливу умову
Переговори з Росією. Секретар РНБО назвав єдину можливу умову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
28K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
26K
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута
26K
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
22K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
18K
Звернення монахів Лаври: РНБО прокоментувала відео

Новини

Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Сьогодні, 04:33
Канада озброює Україну: Києву передадуть нові Leopard 2, снаряди та гаубиці
Вчора, 23:14
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
Вчора, 22:24
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Вчора, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту