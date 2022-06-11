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  4. Зеленський розповів, із ким із президентів у нього склалася «безпеково-політична хімія»
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    Політика

    Зеленський розповів, із ким із президентів у нього склалася «безпеково-політична хімія»

    Глава України цінує відносини з Дудою та Джонсоном - Зеленський розповів, із ким із президентів у нього склалася «безпеково-політична хімія»
    Глава України цінує відносини з Дудою та Джонсоном
    фото: Офіс президента

    Комунікація на різних рівнях між трьома країнами відбувається щоденно й побудована вона на довірі

    Президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабного вторгнення РФ у відносинах із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном виникла «безпеково-політична хімія». Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування зі студентами й викладачами британських університетів.

    «Цей трикутник побудувався сам по собі. Ми дуже близькі. Окрім історії є сучасність, у якій із самого початку, першого дня, у нас була безпеково-політична хімія між лідерами тих трьох держав, про які зараз ви сказали. З першого дня наші відносини були побудовані на підтримці, сильній підтримці», – відповів він на запитання про відносини України, Польщі та Великої Британії.

    Президент підкреслив, що від самого початку повномасштабної агресії РФ лідери Польщі та Великої Британії, а також громадяни цих держав підтримували Україну «не словом, а реальними справами», і висловив щиру вдячність за це.

    Зеленський також розповів, що комунікація на різних рівнях між трьома країнами відбувається щоденно й побудована вона на довірі.

    «Коли ми говоримо, що сьогодні є така платформа відносин це говорить вже не просто про стосунки, тому що ми боремося, нам допомагають. Отже, коли ми переможемо, а ми точно переможемо, ми вважатимемо, що і перемога ця спільна. І ті, хто були на цьому шляху, будуватимуть масштабні безпекові майбутні проєкти. У цьому трикутнику (Україна – Польща – Велика Британія) ми вже говоримо про деталі майбутніх безпекових гарантій для України і в регіоні», – додав Зеленський.

    Нагадаємо, Польща і Україна підпишуть угоду про постачання зброї.

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    Теги: росія окупанти Польща війна Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів, із ким із президентів у нього склалася «безпеково-політична хімія»