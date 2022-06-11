  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Росія діє на Херсонщині за вже відомим сценарієм – дипломат США
рус
    Події в Україні

    Росія діє на Херсонщині за вже відомим сценарієм – дипломат США

    Рашисти почали процес приєднання регіону до РФ - Росія діє на Херсонщині за вже відомим сценарієм – дипломат США
    Рашисти почали процес приєднання регіону до РФ
    фото: facebook.com/Оленка_Краснокутська

    Вороги незаконно затримують та катують цивільних, яких вважають учасниками мітингів проти російської окупації

    Кремль може приєднати Херсонську область до Росії шляхом референдуму. Про це заявив голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час пресконференції у Відні, повідомляє «Суспільне».

    «Херсон став тим місцем, яке я б назвав лабораторією жахів. Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, на жаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів», – сказав Карпентер.

    Дипломат також зауважив, що окупанти незаконно затримують та катують цивільних людей в Херсонській області. Він повідомив про звіти щодо катування щонайменше 600 людей. Їх тримають у спеціальних підвалах, що використовуються як кімнати тортур.

    «Існує інформація про точну локацію таких приміщень – це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею №17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти російської окупації», – сказав Карпентер.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія планує «референдум» про приєднання Херсонської області на осінь 2022 року. При цьому офіційно в Кремлі не хочуть говорити про такі референдуми.

    Раніше стало відомо, що Кремль знайшов причину не проводити «референдуми» на Донбасі і Херсонщині.

    До слова, рашисти вибовкали, коли збираються приєднати Донбас і Херсонщину до Росії.

    Як відомо, також окупанти в Мелітополі готують «референдум»: хочуть приєднатися до Росії.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ОБСЄ США війна референдум військові Україна Херсон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія діє на Херсонщині за вже відомим сценарієм – дипломат США