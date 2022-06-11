Росія діє на Херсонщині за вже відомим сценарієм – дипломат США

Вороги незаконно затримують та катують цивільних, яких вважають учасниками мітингів проти російської окупації

Кремль може приєднати Херсонську область до Росії шляхом референдуму. Про це заявив голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час пресконференції у Відні, повідомляє «Суспільне».

«Херсон став тим місцем, яке я б назвав лабораторією жахів. Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, на жаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів», – сказав Карпентер.

Дипломат також зауважив, що окупанти незаконно затримують та катують цивільних людей в Херсонській області. Він повідомив про звіти щодо катування щонайменше 600 людей. Їх тримають у спеціальних підвалах, що використовуються як кімнати тортур.

«Існує інформація про точну локацію таких приміщень – це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею №17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти російської окупації», – сказав Карпентер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія планує «референдум» про приєднання Херсонської області на осінь 2022 року. При цьому офіційно в Кремлі не хочуть говорити про такі референдуми.

Раніше стало відомо, що Кремль знайшов причину не проводити «референдуми» на Донбасі і Херсонщині.

До слова, рашисти вибовкали, коли збираються приєднати Донбас і Херсонщину до Росії.

Як відомо, також окупанти в Мелітополі готують «референдум»: хочуть приєднатися до Росії.

Читайте також: