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    Події в Україні

    Чехія передала Україні понтонні мости

    Для зведення тимчасових мостів бракує матеріалів і обладнання - Чехія передала Україні понтонні мости
    Для зведення тимчасових мостів бракує матеріалів і обладнання
    фото: Укравтодор

    Конструкції застосують для сполучення зі звільненими територіями

    Україна отримала від Чехії два понтонні мости для сполучення із деокупованими територіями. Кожен з них завдовжки 36 метрів. Про це повідомляє «Укравтодор».

    Зазначається, що головною перепоною для відновлення логістичного сполучення із деокупованими територіями є знищені мости. «Укравтодор» разом із вітчизняними підрядниками може розчистити дорогу від залишків спаленої військової техніки, автомобілів, дерев та сміття. Але для зведення тимчасових мостів бракує матеріалів і обладнання.

    «Допомогти розв’язати цю проблему зголосилася Чехія. Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки передала «Укравтодору» понтонні мости. Йдеться про дві конструкції завдовжки 36 метрів кожна», – зазначають у відомстві.

    Понтонні мости встановлять на територіях, що критично потребують відновлення транспортного сполучення. Тож деокуповані міста і села зможуть отримати ліки, їжу та товари першої необхідності від європейських партнерів.

    Теги: росія окупанти війна Чехія сміття Укравтодор Україна міст ліки окупація #stoprussia
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    Чехія передала Україні понтонні мости