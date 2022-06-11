Чехія передала Україні понтонні мости

Для зведення тимчасових мостів бракує матеріалів і обладнання

Конструкції застосують для сполучення зі звільненими територіями

Україна отримала від Чехії два понтонні мости для сполучення із деокупованими територіями. Кожен з них завдовжки 36 метрів. Про це повідомляє «Укравтодор».

Зазначається, що головною перепоною для відновлення логістичного сполучення із деокупованими територіями є знищені мости. «Укравтодор» разом із вітчизняними підрядниками може розчистити дорогу від залишків спаленої військової техніки, автомобілів, дерев та сміття. Але для зведення тимчасових мостів бракує матеріалів і обладнання.

«Допомогти розв’язати цю проблему зголосилася Чехія. Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки передала «Укравтодору» понтонні мости. Йдеться про дві конструкції завдовжки 36 метрів кожна», – зазначають у відомстві.

Понтонні мости встановлять на територіях, що критично потребують відновлення транспортного сполучення. Тож деокуповані міста і села зможуть отримати ліки, їжу та товари першої необхідності від європейських партнерів.