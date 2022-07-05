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    Політика

    Шойгу публічно обдурив Путіна – Арестович викрив міністра оборони РФ

    Глава Кремля отримав неправдиві дані від свого міністра - Шойгу публічно обдурив Путіна – Арестович викрив міністра оборони РФ
    Глава Кремля отримав неправдиві дані від свого міністра
    фото з відкритих джерел

    Інформація про повне захоплення Луганської області не відповідає дійсності

    Російський міністр оборони Сергій Шойгу публічно обдурив диктатора Путіна, заявивши про повне захоплення Луганської області. На це звернув увагу радник глави Офісу президента Олексій Арестович у ході вечірнього ефіру з Марком Фейгіним.

    «Взагалі-то Білогорівку не взято. А Білогорівка – це Луганська область... Питання таке: як там взагалі в Кремлі ставляться, коли міністр оборони бреше президенту?», – сказав Арестович.

    «Тобто публічно брехати можна, я зрозумів», – іронічно додав він.

    Нагадаємо, частина території Луганщини все ще під контролем ЗСУ. У районі Білогорівки тривають бої. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

    «Тримаємо оборону невеличкої частини Луганщини, аби наші військові встигли побудувати захисні редути. У районі Білогорівки тривають бої», – зазначив він.

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    Теги: росія окупанти міністр війна Сергій Шойгу Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Шойгу публічно обдурив Путіна – Арестович викрив міністра оборони РФ