Шойгу дав армії РФ новий наказ

Успіхи української армії на фронті сильно спантеличили армію РФ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу дав нові вказівки російській армії щодо війни в Україні. Очільник міноборони РФ наказав угрупованню «Схід» здійснювати заходи, які знищать далекобійну зброю України, з якої ведеться «обстріл житлових кварталів Донбасу». Про це у понеділок, 18 липня, повідомили журналістам у Міноборони РФ.

Генерал російської армії закликав командувача військового угрупування в першу чергу вражати високоточною зброєю ракетні та артилерійські засоби великої дальності Збройних сил України.

Як відомо, українські військові все частіше повідомляють про успішні удари по російських командних пунктах, складах боєприпасів на окупованих Росією територіях. ЗСУ почали завдавати успішних ударів по російських тилах після того, як до України прибули передані США системи залпового вогню Himars, які можуть вражати цілі на відстані близько 70-80 кілометрів. Himars вже знищили понад 30 логістичних об’єктів російських військ.

У результаті українських ударів із комплексів Himars по ворожих позиціях загинули або були поранені чотири заступники командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Також в Україну прибули реактивні системи M270. Ці універсальні пускові установки використовуються як РСЗВ і для запуску тактичних ракет. Мінімальна дальність стрільби – 2 км, максимальна – від 40 до 80 км в залежності від типу снаряда. Тактичні ракети ATACMS здатні бити на відстань до 220 кілометрів.

Нагадаємо, напередодні Шойгу дав наказ військам РФ в Україні наступати на всіх напрямках.