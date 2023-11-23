Змінив риторику: аналітики ISW проаналізували виступ Путіна на саміті G20

Кремль продовжує використовувати війну в Ізраїлі для підриву підтримки України Заходом

Російський диктатор Володимир Путін 22 листопада звернувся онлайн до учасників саміту G20. Диктатор згадав війну в Ізраїлі, ймовірно для підриву підтримки України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін заявив, що у світі мають бути «шоковані» кривавою революцією Євромайдану 2014 року та війною, яку нібито «київський режим вів проти власного народу» на Донбасі, а ще нинішнім «знищенням мирного населення в Секторі Гази».

Аналітики зазначили, що Путін різко змінив риторику щодо війни в Ізраїлі, адже раніше заяви базувалися на закликах до перемир'я у Секторі Гази. У ISW припускають, що Кремль продовжує використовувати війну в Ізраїлі для підриву підтримки України Заходом. Крім цього, слова Путіна сигналізують про потенційно зростаючу підтримку іранських інтересів у регіоні та готовність протистояти Ізраїлю.

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«Диктатор також повторив шаблонну риторику, яка хибно зображує бажання Росії брати участь у значних мирних переговорах, що, ймовірно, чинитиме тиск на Захід, змушуючи підштовхувати Київ до діалогу з Москвою. Путін заявив, що світ має «задуматися про те, як зупинити цю трагедію» – розпочату Росією війну проти України, хибно сигналізуючи про готовність брати участь у переговорах», – йдеться у звіті.

В ISW наголосили, що Путін та інші російські офіційні особи регулярно заявляють, що нібито Кремль готовий до діалогу про припинення війни, одночасно сигналізуючи, що він зберігає територіальні претензії.

«Нині не помітно жодних ознак того, що Путін не зберігає своїх максималістських цілей. Тому передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на умовах, набагато вигідніших для Кремля в найближчому майбутньому», – переконані у ISW.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провів віртуальний саміт лідерів країн G20. Президенти Китаю Сі Цзіньпін і США Джо Байден пропустили зустріч, на якій вперше за два роки виступав президент Росії Володимир Путін.

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На саміті G20 канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна припинити війну та закликав вивести війська з України.