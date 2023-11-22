Глава Єврокомісії звернулася до Путіна на саміті G20

Урсула фон дер Ляєн: «Якщо Росія перестане воювати, війна закінчена»

Глава Європейської Комісії, Урсула фон дер Ляєн на саміті G20 звернулася до російського диктатора Володимира Путіна, звинувативши його у спробі знищити Україну. Про це йдеться на сторінці Єврокомісії.

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Глава Єврокомісії звернулася до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, підкресливши, що світ стикається з безліччю криз і свідчить про наростання руйнувань та конфліктів, а також яскравого відмовлення від існуючого глобального порядку і світової архітектури.

Також Урсула фон дер Ляєн звернулася до Путіна, звинуватила його у спробі знищення суверенної держави Україна, а також у спробі викликати регіональну нестабільність.

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«Якщо Росія перестане воювати, війна закінчена», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося, що саміт лідерів «Великої двадцятки», в якому вперше з початку війни з Україною вирішив взяти участь російський диктатор Володимир Путін, пройде без лідерів ключових світових держав. Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у віртуальній зустрічі G20.

Нагадаємо, раніше Путін розглядав можливість відвідати саміт БРІКС у ПАР, але був змушений відмовитися від візиту після того, як влада країни попередила його про арешт за ордером за військові злочини в Україні. Восени 2022 року Путін був відсутній на саміті G20 в Індонезії, де російську делегацію очолював міністр закордонних справ Сергій Лавров. У саміті-2021, який проходив у Римі, Путін брав участь у відеозв'язку, що у Кремлі пояснювали «складною епідеміологічною обстановкою» у зв'язку з Covid-19.

У ході віртуального саміту-2023 у Путіна не буде жодних двосторонніх міжнародних переговорів.