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Байден і Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у віртуальному саміті G20 із Путіним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Байден і Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у віртуальному саміті G20 із Путіним
Очний саміт лідерів «двадцятки» проходив 9-10 вересня в Нью-Делі
фото ілюстративне

На саміті, де вперше з 2021 року виступить Путін, замість Сі Цзіньпіна Китай представлятиме прем'єр держради КНР Лі Цян

Саміт лідерів «Великої двадцятки», в якому вперше з початку війни з Україною вирішив взяти участь російський диктатор Володимир Путін, пройде без лідерів ключових світових держав. Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у віртуальній зустрічі G20. Про це пише Bloomberg.

На саміті, де вперше з 2021 року виступить Путін, замість Сі Цзіньпіна Китай представлятиме прем'єр держради КНР Лі Цян. Байден також пропустить захід, повідомив індійський міністр закордонних справ Вінай Кватра, не уточнивши, хто замінить президента США.

За словами Кварти, у відеосаміті погодилися взяти участь більшість лідерів G20. Путін, як повідомила прес-служба Кремля, має намір виступити з великою промовою, в якій торкнеться «ситуації у світовій економіці та фінансах», а також «кліматичного порядку денного, проблематики цифровізації та інших тем».

Очний саміт лідерів «двадцятки» проходив 9-10 вересня в Нью-Делі, і Індія запрошувала Путіна від прем'єра Нарендри Моді. Але Путін, щодо якого видано орден на арешт Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, не наважився на поїздку, навіть незважаючи на те, що Індія не є країною-учасницею МКС.

Нагадаємо, раніше Путін розглядав можливість відвідати саміт БРІКС у ПАР, але був змушений відмовитися від візиту після того, як влада країни попередила його про арешт за ордером за військові злочини в Україні. Восени 2022 року Путін був відсутній на саміті G20 в Індонезії, де російську делегацію очолював міністр закордонних справ Сергій Лавров. У саміті-2021, який проходив у Римі, Путін брав участь у відеозв'язку, що у Кремлі пояснювали «складною епідеміологічною обстановкою» у зв'язку з Covid-19.

У ході віртуального саміту-2023 у Путіна не буде жодних двосторонніх міжнародних переговорів.

Теги: Джозеф Байден путін саміт великої двадцятки Сі Цзіньпін

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