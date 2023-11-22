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Шольц поставив умову Путіну на саміті G20

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шольц поставив умову Путіну на саміті G20
Канцлер Німеччини закликав Путіна вивести війська з України
фото з відкритих джерел

Німецький канцлер розповів про підсумки сьогоднішнього саміту «Великої двадцятки»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна припинити війну та закликав вивести війська з України. Заяву Шольца наводить видання Barron's.

Німецький канцлер розповів про підсумки сьогоднішнього саміту «Великої двадцятки», що відбувся у відеоформаті.

«Я закликав президента Путіна припинити напад на Україну та вивести війська з її території, щоб ця війна нарешті закінчилася», – зазначив голова німецького уряду.

Раніше Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із Путіним. Шольц закликав кремлівського диктатора зробити перший крок до можливого мирного врегулювання в Україні. Шольц укотре запевнив Україну в тому, що допомогу в обороні від російського вторгнення надаватимуть стільки, скільки буде потрібно.

Теги: путін Олаф Шольц напад війна

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