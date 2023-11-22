Шольц поставив умову Путіну на саміті G20

Німецький канцлер розповів про підсумки сьогоднішнього саміту «Великої двадцятки»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна припинити війну та закликав вивести війська з України. Заяву Шольца наводить видання Barron's.

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Німецький канцлер розповів про підсумки сьогоднішнього саміту «Великої двадцятки», що відбувся у відеоформаті.

«Я закликав президента Путіна припинити напад на Україну та вивести війська з її території, щоб ця війна нарешті закінчилася», – зазначив голова німецького уряду.

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Раніше Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із Путіним. Шольц закликав кремлівського диктатора зробити перший крок до можливого мирного врегулювання в Україні. Шольц укотре запевнив Україну в тому, що допомогу в обороні від російського вторгнення надаватимуть стільки, скільки буде потрібно.