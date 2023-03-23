1500 танків на рік: експерт прокоментував нові марення соратника Путіна

Заступник голови Ради безпеки Росії хоче понад тисячу нових хороших танків, втім країна просто не здатна їх зробити – максимум 20-30 на рік

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що російський ВПК у 2023 році виробить 1500 сучасних бойових танків. Втім, це не більше ніж черговий фейк від поплічнника Путіна, стверджуює експерт Павло Лузін. Про це пише видання The Insider.

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«Наші вороги вважали, що наша промисловість захлинеться, тобто ми витратимо всі – ось нескінченні їхні розмови: «закінчилися снаряди, закінчилися танки, закінчилися ракети» тощо. Одних танків цього року ми зробимо 1,5 тисяч штук», – сказав Медведєв

Втім, військовий експерт Павло Лузін прокоментував, чи можливо втілити плани заступника голови Ради безпеки:

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«Це абсолютно неможливо. Росія щороку модернізує 150-180 вироблених раніше танків Т-72, ​​Т-80 і Т-90, а чисте виробництво нових танків Т-90 – це 20–30 штук. СРСР не виробляв стільки танків на рік, навіщо фокусуватися на словах глибоко хворої людини? Неможливо зробити 1500 танків на рік, це марення»», – зазначив він.

Взагалі, Медведєв відомий своїми висловлюваннями, які найчастіше далекі від політики та згодом стають мемами та цитуються ЗМІ. Наприклад, у 2016 році він видав свою відому фразу: «Грошей немає, але ви тримаєтеся» перед пенсіонерами в анексованому Криму. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Дмитро Медведєв посилено постив свої думки в соцмережі, зокрема в Telegram-каналі, де має більше мільйона передплатників.

Приміром, Медведєв заявляв, що до приєднання Грузії до Російської імперії першої «загалом не існувало», а Казахстан – це штучна держава, і обіцяв виправити «фатальну помилку» 90-х.

Серед останніх «перлів» соратника Путіна – погрози адресовані Міжнародному кримінальному суду в Гаазі через рішення про ордер на арешт російського диктатора. Зокрема він пригрозив, що Росія може вдарити по суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою.

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«На жаль, панове, всі ходять під Богом і ракетами. Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового «Онікса» з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд – лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому і війну не почнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде», – написав Медведєв.