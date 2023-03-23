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1500 танків на рік: експерт прокоментував нові марення соратника Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
1500 танків на рік: експерт прокоментував нові марення соратника Путіна
фото: з відкритих джерел

Заступник голови Ради безпеки Росії хоче понад тисячу нових хороших танків, втім країна просто не здатна їх зробити – максимум 20-30 на рік

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що російський ВПК у 2023 році виробить 1500 сучасних бойових танків. Втім, це не більше ніж черговий фейк від поплічнника Путіна, стверджуює експерт Павло Лузін.  Про це пише видання The Insider.

«Наші вороги вважали, що наша промисловість захлинеться, тобто ми витратимо всі – ось нескінченні їхні розмови: «закінчилися снаряди, закінчилися танки, закінчилися ракети» тощо. Одних танків цього року ми зробимо 1,5 тисяч штук», – сказав Медведєв

Втім, військовий експерт Павло Лузін прокоментував, чи можливо втілити плани заступника голови Ради безпеки:

«Це абсолютно неможливо. Росія щороку модернізує 150-180 вироблених раніше танків Т-72, ​​Т-80 і Т-90, а чисте виробництво нових танків Т-90 – це 20–30 штук. СРСР не виробляв стільки танків на рік, навіщо фокусуватися на словах глибоко хворої людини? Неможливо зробити 1500 танків на рік, це марення»», – зазначив він.

Взагалі, Медведєв відомий своїми висловлюваннями, які найчастіше далекі від політики та згодом стають мемами та цитуються ЗМІ. Наприклад, у 2016 році він видав свою відому фразу: «Грошей немає, але ви тримаєтеся» перед пенсіонерами в анексованому Криму. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Дмитро Медведєв посилено постив свої думки в соцмережі, зокрема в Telegram-каналі, де має більше мільйона передплатників.

Приміром, Медведєв заявляв, що до приєднання Грузії до Російської імперії першої «загалом не існувало», а Казахстан – це штучна держава, і обіцяв виправити «фатальну помилку» 90-х.

Серед останніх «перлів» соратника Путіна – погрози адресовані Міжнародному кримінальному суду в Гаазі через рішення про ордер на арешт російського диктатора.  Зокрема він пригрозив, що Росія може вдарити по суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою. 

«На жаль, панове, всі ходять під Богом і ракетами. Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового «Онікса» з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд – лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому і війну не почнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде», – написав Медведєв.

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Теги: росія Дмитро Медведєв Казахстан арешт промисловість держава Telegram населення танки погрози

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