Росія погрожує суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою

Соратник Путіна закликав суддів у Гаазі «уважно дивитись у небо»

Експрезидент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув черговими погрозами світу. Цього разу його погрози адресовані Міжнародному кримінальному суду в Гаазі через рішення про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

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«На жаль, панове, всі ходять під Богом і ракетами. Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового «Онікса» з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд – лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому і війну не почнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде», – написав Медведєв.

Він закликав суддів «уважно дивитись у небо».

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Скріншот допису Медведєва в телеграм-каналі

Як повідомлялося, нещодавно Медведєв сипав погрозами через танковий завод, який має намір збудувати в Україні німецька компанія Rheinmetall.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової в рамках справи про незаконну депортацію українських дітей.