13 тенденций в красоте из 80-х, за которые теперь стыдно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Браслеты из прозрачной пластмассы и объемные небрежные банты в волосах.

Начесанные челки, тени до бровей самых неестественных оттенков, которые только можно представить, а также стрижки, после которых проще побриться налысо и начать отращивать все сначала, если решишь сменить имидж.

Кто застал моду 80-х, тот наверняка хоть раз в жизни мечтал забыть этот тихий ужас, который царил в моде на прически и макияж.

Джерело: BigPicture