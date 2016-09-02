13 тенденций в красоте из 80-х, за которые теперь стыдно
- Сьогодні, 08:09
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Браслеты из прозрачной пластмассы и объемные небрежные банты в волосах.
Начесанные челки, тени до бровей самых неестественных оттенков, которые только можно представить, а также стрижки, после которых проще побриться налысо и начать отращивать все сначала, если решишь сменить имидж.
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Кто застал моду 80-х, тот наверняка хоть раз в жизни мечтал забыть этот тихий ужас, который царил в моде на прически и макияж.
Джерело: BigPicture