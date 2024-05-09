Росіяни перемогли у Другій світовій? Історик пояснив, чому Путін бреше

Алфьоров: «Тези про те, що без росіян не було б перемоги, не відповідають дійсності»

Теза про те, що перемогу у Другій Світовій війні вдалося здобути тільки завдяки відвазі росіян у Червоній армії є маніпуляцією та викривленням фактів. Про це розповів історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю «Главкому».

Історик наголосив, що тези про те, що без росіян не було б перемоги, не відповідають дійсності.

«Це маніпуляція та викривлення фактів. сталінська Росія змогла чинити супротив німецької армії виключно через те, що отримала колосальну допомогу у вигляді американського лендлізу. Це той лендліз, про який чомусь в Росії не кажуть, забули і навіть не розрахувались за нього по цей час в повному обсязі», – пояснив він.

Алфьоров розповів, що країною, яка постраждала в часи Другої світової війни найбільше в СРСР, була БРСР (нині Білорусь) – у відсотковому співвідношенні її втрати були найбільшими. За словами історика, Росія дала в СРСР найбільшу кількість червоноармійців, але у відсотковому співвідношенні РСФСР та УРСР дали майже однакові цифри.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у селі Ягідне на Чернігівщині записав звернення з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час окупації в березні 2022 року російські загарбники майже місяць утримували всіх жителів села у шкільному підвалі. 350 дорослих і дітей були без їжі, води та ліків. На кожну людину – менш ніж квадратний метр: їм доводилося спати сидячи чи стоячи.

Учора, 8 травня 2024 року, Україна вперше відзначала 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей.