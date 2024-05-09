Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч

У Росії лунали вибухи в Білгороді та в Краснодарському краї

У ніч на 9 травня безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї. Росіяни поскаржилися на удари по Білгороду. Палата представників США проголосувала проти відставки спікера Майка Джонсона. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 травня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на нафтобазу в Краснодарському краї

У ніч на 9 травня в Краснодарському краї пролунали вибухи. Безпілотники нібито атакували нафтобазу, яка розташована біля села Юрівка, що у Краснодарському краї. Зазначається, що атакована нафтобаза належить компанії «Лукойл».

Місцеві зафіксували сім прильотів. Водночас місцева влада заявила, що всі безпілотники «посадили» засоби РЕБ, але деякі впали на нафтобазу.

«ЗСУ вчинили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА – збито шість. Декілька дронів упали в селі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. В результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів», – пише Оперативний штаб Краснодарського краю.

Вибухи в Білгороді

У ніч на 9 травня в Білгороді пролунали кілька вибухів, унаслідок яких спалахнули пожежі у місті. Перед тим у регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу. Про це пишуть місцеві пабліки.

Губернатор Білгородської області В'ячеслава Гладкова повідомляв, що сирена лунала цієї ночі о 00:54, 03:12 та 04:00. У мережі були оприлюднені кадри із вибухами, стовпами диму у Білгороді та пожежами.

У російських Telegram-каналах пишуть, що був пошкоджений будинок на вулиці Слов'янській, там нібито було «влучання». Також йдеться про знищені через вогонь автівки, зокрема, на Харківській горі та на вулиці Губкіна. Офіційних коментарів влади та даних щодо постраждалих немає. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 травня, щоб ви були в курсі подій.

США готують нові пакети військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

Журналісти запитали, чи будуть США прискорювати постачання озброєнь Україні на тлі останньої російської ракетної атаки. Представник Держдепу сказав, що додаткових оголошень щодо цього він не має. Він нагадав, що США нещодавно надали Україні допомогу в розмірі понад $1 млрд.

«Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні», – зазначим Метью Міллер.

Він підкреслив, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує таку можливість. Він не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.

Голосування щодо відставки спікера Джонсона

Переважна більшість республіканців і демократів у Палаті представників проголосували проти подання Марджорі Тейлор Грін щодо відставки спікера Майка Джонсона. Грін звинуватила спікера Майка Джонсона у змові з Демократичною партією і запропонувала голосувати за його відставку.

Її ініціативу підтримали лише 11 республіканців, причому решта 196 інших представників цієї партії виступили категорично проти звільнення Джонсона. На підтримку спікера-республіканця також виступили 163 демократи.

Загалом, Джонсона підтримали 359 конгресменів проти 43, семеро утрималися. Таким чином, він залишається на чолі Палати представників Конгресу США.

Петр Павел розповів, коли Україна отримає першу партію снарядів у рамках чеської ініціативи

У червні ЗСУ отримають першу партію снарядів в межах чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для України. Про терміни постачання та причини затримки розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

«Я і наш прем'єр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів», – сказав Павел.

Однією з причин затримки стала, за його словами, конкуренція, яка виникла через те, що багато сторін знали про зусилля Чехії з термінового пошуку снарядів. Партнерам України довелося відкрито говорити про цю ініціативу, аби залучити до цих зусиль якомога більше країн, пояснив Павел, але таким чином вони також «розкрили свої карти», чим скористалася Росія.