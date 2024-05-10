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Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024
фото: EBU

Стало відомо, під яким номером Україна виступатиме у фіналі Євробачення-2024

У ніч на 10 травня відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. У Харкові пролунали вибухи. Безпілотники атакували НПЗ в Калузькій області Росії. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 травня, щоб ви були в курсі подій.

Другий півфінал Євробачення-2024

9 травня о 22:00 стартував другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024. У ньому взяли участь представники від 16 країн. Серед них також виступили країни-засновниці Євробачення: Франція, Іспанія та Італія. Інші три країни – Велика Британія, Німеччина та Швеція – вже виступили у першому півфіналі.

Переможцями другого півфіналу стали: Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія, Вірменія. Переможці оголошувалися у випадковому порядку.

У фіналі ці країни зустрінуться з першою десяткою фіналістів, яка визначилася в першому півфіналі 7 травня: Україна, Хорватія, Сербія, Португалія, Кіпр, Словенія, Люксембург, Литва, Фінляндія, Ірландія. Крім того, автоматично до фінальної частини потрапляють країни-засновниці конкурсу, а саме – Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та країна-господиня – Швеція.

Вибухи у Харкові

У ніч на 10 травня в Харкові пролунали вибухи. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти наносять удари по Харкову та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Як повідомили кореспонденти «Суспільного», у місті було чути щонайменше два вибухи. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по району житлової забудови.

О 3:55 надійшла інформація про одного потерпілого, повідомив очільник ОВА Синєгубов.. На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа. Профільні служби ліквідовують наслідки.

Безпілотники атакували НПЗ в Калузькій області Росії

У ніч на 10 травня в Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ «Перший завод».

Як розповіли очевидці, близько першої години ночі пролунало кілька потужних вибухів у Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.

До цього були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стала видно пожежу та дим у районі місцевої нафтобази.

Офіційних коментарів наразі немає.

Стало відомо, під яким номером Україна виступатиме у фіналі Євробачення-2024

Після закінчення двох півфіналів Євробачення-2024 учасники дізналися порядок своїх виступів у фіналі конкурсу, який відбудеться у суботу, 11 травня. Про це йдеться на офіційному сайті Євробачення.

Представниці України Аlyona Аlyona та Jerry Heil виступатимуть другими. Напередодні, під час жеребкування після першого півфіналу, українські співачки витягнули папірець з написом «Вибір продюсера». Тому організатори конкурсу самі визначили порядковий номер виступу учасниць.

«Вибір продюсера» за задумом організаторів, має збалансувати гранд-фінал і дасть змогу гармонійно розмістити енергійні та романтичні номери учасників протягом шоу. 

Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня, за участю 26 країн: по 10 країн з кожного півфіналу, країни Великої п’ятірки (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Італія та Франція) і країна-господиня – Швеція.

Росія заявила про атаку безпілотника на Москву

У ніч на 10 травня у Підмосков'ї нібито працювали сили протиповітряної оборони через безпілотник, який летів на Москву. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

«Силами ППО Міноборони у міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву», – написав Собянін.

Він стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. На місці триває робота правоохоронних органів та екстрених служб.

США назвали країни, які намагаються вплинути на майбутні вибори

Китай, Росія та Іран нарощують зусилля для впливу на майбутні вибори у США за допомогою штучного інтелекту. Про це заявило ФБР, пише The Hill.

«Загрози перед виборами різноманітніші та масштабніші, ніж будь-коли», – заявив високопоставлений чиновник ФБР. За його словами, кожен супротивник має власний підхід із різними нюансами, однак усі вони планують «сіяти розбрат і підривати демократію».

Китай, зокрема, розширює свій вплив, створюючи фейкові облікові записи в соціальних мережах, з метою «просування власних наративів та сіяння розбіжностей», повторюючи застосовані Росією технології під час попередніх виборів. Підґрунтям багатьох таких операцій є інструменти штучного інтелекту.

Росії ж намагається отримати доступ до систем США, пов’язаних з виборами, зокрема державних та місцевих мереж та реєстраційних даних виборців, щоб підірвати довіру до чесності виборів у США та зміцнити операції впливу.

Теги: вибух росія Євробачення США вибори завод безпілотник

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