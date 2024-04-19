Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування

Індекс ґрунтується на порівняльній оцінці представників бізнесу ситуації на підприємстві зараз і рік тому

Експерт: важлива частина української економіки – мікробізнес – потребує особливої уваги

У березні 2024 року Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) дещо зріс – з 0,34 у лютому до 0,37 у березні 2024. Такі результати отримано на основі щомісячного опитування бізнесу New Monthly Enterprises Survey, яке проводить Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

Частка підприємств, які повідомили, що їх ділова активність краща, ніж у попередньому році, збільшилась, із 44,8% у лютому до 47,4% у березні. Дещо зменшилась частка тих, для кого нічого не змінилося – із 44% до 42%.

Водночас відсоток підприємств, які повідомили, що їхня ділова активність гірша, ніж у попередньому році, кілька місяців поспіль залишається без суттєвих змін (11,2% у лютому та 10,6% у березні).

Але спостерігаються суттєві відмінності ІВДА в залежності від розміру компанії. Значення Індексу є найнижчим (з від'ємним значенням) для мікропідприємств. Також він поступово зменшується для малих. При цьому показник для середніх та великих підприємств збільшився.

Індекс ґрунтується на порівняльній оцінці представників бізнесу ситуації на підприємстві зараз і рік тому

«Ми фіксували незначну тенденцію до зменшення ІВДА протягом двох зимових місяців, але в березні він знову дещо підріс, і це дає нам підстави для обережного оптимізму. Водночас ми бачимо, що є різні тенденції за динамікою індексу для малого і мікробізнесу та для великого і середнього бізнесу. Для великого цей показник зростає – тобто такі підприємства швидше відновлюються. У малого бізнесу спостерігається тенденція до зменшення, а у мікробізнесі ситуація геть погана: починаючи з грудня індекс перетнув позначку «0» і демонструє від’ємні значення. Це означає, що частка тих, де ситуація погіршилася, переважає частку тих, де ситуація покращилась. Цей сигнал свідчить про те, що важлива частина української економіки – мікробізнес – потребує особливої уваги», – зазначила Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД.

Щодо фактичних показників, зменшується частка підприємств, які скоротили виробництво у березні (у порівнянні з лютим) – з 16,7% до 12,1%. Зріс відсоток підприємств, які планують зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці – з 43,8% до 54,4%. До того ж, суттєво збільшився відсоток підприємств, які очікують зростання експорту: з 29,5% у лютому до 45,0% у березні.